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深入偏鄉篩檢肝癌！肝基會獲法鼓山大願獎 許金川：照顧大眾健康是使命
法鼓山日前舉辦2026年第11屆「法鼓山關懷生命獎頒獎典禮暨學術論壇」，財團法人肝病防治學術基金會（肝基會）獲得「大願獎」。法鼓山指出，肝基會突破等待病患上門的醫療服務模式，成立32年來主動走入社會各角落，將醫療與關懷送至民眾所需之處，獲評審一致肯定。
關懷生命獎決審會議召集人錢復，致詞時逐一介紹關懷生命獎各獎項意義，指出自2007年首屆舉辦至今第11屆，歷屆得獎人與團體，以慈悲與智慧投入生命關懷，發揮影響力，為社會帶來正向力量，另特別讚許肝病防治學術基金會多年來貢獻，長期投入肝病防治工作，幫助無數民眾，影響廣泛，堪稱史無前例。
以守護生命為不變的初心，肝病防治學術基金會表示，此次獲得大願獎，是對全體成員的鼓勵，感謝評審肯定，將更有力量持續前行。總執行長楊培銘表示，基金會透過肝病篩檢，守護個人健康與家庭幸福，將愛與關懷送到各地；董事長許金川分享，集合社會善心、照顧大眾健康是基金會使命，未來期盼透過多元方式，讓肝病防治觀念更加普及。
肝基會每年舉辦多場「今年超了沒」活動，考量肝臟為沈默器官，不易發現病變，深入全台各偏鄉地區提供當地居民免費腹部超音波篩檢，並抽血進行癌症篩檢、酒精代謝酶等，並針對篩出異常的民眾提供後續追蹤、轉介等服務，盼為民眾及早檢出肝癌等臟疾病，並及早治療。
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