深入偏鄉篩檢肝癌！肝基會獲法鼓山大願獎 許金川：照顧大眾健康是使命

國光客運往返台北、宜蘭路線，今天上午有多班車次脫班，旅客抱怨時間到卻沒車發，客服電話完全打不進去。公路局一查才發現，竟有8名駕駛臨時請假，才會導致1878及1879兩班次嚴重未依標表發車。針對國光擅自減班，公路局也將依規定舉發。

2026-09-19 15:22