無人機飛向馬太鞍溪上游崩塌地 空投種子球搶救裸坡

花蓮馬太鞍溪上游大面積崩塌，但因地勢陡峭不易進場造林，林保署花蓮分署與宜蘭大學合作，完成3次無人機植生復育作業，累積投擲面積40.2公頃，已發現部分植物在裸坡生長；這個月第三度投擲導入宜大團隊新研發的5種植生資材，還進一步嘗試直接投放台灣赤楊幼苗，盼藉由植生減少土砂流向下游河道，降低淤積。

花蓮分署及宜大團隊從去年12月中旬及今年1月底，兩度執行無人機植生復育作業，投擲落點面積約20公頃，今年4月宜大調查發現台灣赤楊、光蠟樹幼苗及甜根子草等植物萌蘗，裸露坡面已有部分植物生長。

花蓮分署表示，這個月5日到7日，一連三天執行第三次植生復育作業，並首度導入宜大團隊5種特別針對種子萌發、幼苗保護及無人機投擲需求特別研發的5種植生資材，包括濕式種子造粒、植生膠囊、植生苗包等。

這次共投擲67處，落點面積達20.1公頃，加上前兩次，投擲落點面積總共有40.2公頃。

花蓮分署表示，以往山區是以人力進場造林，但馬太鞍溪上游崩塌地非常陡峭也偏遠，種苗和資材運送不容易，人員要執行也有風險，與宜大合作利用無人機空投較安全，也適合大面積崩塌地復育。

這次除了投擲台灣赤楊、羅氏鹽膚木種子，還嘗試將台灣赤楊幼苗、介質及種子，以水溶網包固定後，做成「植生苗包」空投，進一步嘗試直接投放幼苗。

此外，宜大團隊還開發適合植保機施作的微型粒狀「粉圓小土球」，以及包有台灣赤楊、光蠟樹、五節芒等多種植物種子與介整的「種子球」，也要測試哪種組合更適應馬太鞍溪崩塌地的環境。

花蓮分署表示，若能讓植物在崩塌地生根、建立地表植被，可降低雨水沖刷裸坡致土砂流向下游，減少對河道淤積。但植物是否能順利萌發、存活並形成穩定植被，會受到降雨、坡面穩定度、土壤條件及種子萌發率等多項因素影響，後續以現地調查及無人機影像持續追蹤。

宜大團隊研發的植生膠囊是水溶性，林保署嘗試以無人機在馬太鞍溪上游崩塌地投擲復育。圖／花蓮分署提供

宜大團隊研發的粉圓小土球，適合植保機施作。圖／花蓮分署提供