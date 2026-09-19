車呢？8司機臨時請假國光客運擅自砍班次 民怨客服不通：公路局該管管

國光客運往返台北、宜蘭路線，今天上午有多班車次脫班，旅客抱怨時間到卻沒車發，客服電話完全打不進去。公路局一查才發現，竟有8名駕駛臨時請假，才會導致1878及1879兩班次嚴重未依標表發車。針對國光擅自減班，公路局也將依規定舉發。

有民眾今天要從宜蘭搭車到台北時，卻發現表定時間到，車班卻沒發出。向站務詢問時，員工卻表示公司不派車、「沒辦法」。而當民眾想找站長反應，電話卻沒人接，總公司語音系統又推託，因假日無法轉接直接掛斷。

旅客痛批，國光客運擅自取消車班，旅客意見卻無處反應，若是假日發生事故，沒人服務、無人可聯絡，「公路局真的該好好管管」。

國光客運解釋，今天因烏石港煙火節，台北端出遊人潮湧現，且因宜蘭地區駕駛同仁臨時請假，造成國光客運國五路線雙向部分班次，無法依表定班表發車。

國光客運表示，已安排派遣遊覽車、加班車針對人潮做現場輸運，接近中午圓山站及南港轉運站人潮已疏緩，回程也會安排加班車因應。也會加強場站人員教育訓練及研討假日客服人員執勤方式，以提供以提供良好應對予現場乘客查詢。

對此，公路局回應，經確認國光客運羅東車站今天有8名駕駛臨時請假，理由分別為育嬰假、家庭因素及身體不適等，因此影響國道路線1878及1879車次排班。

公路局指出，有關國光客運擅自減班部分，將依照相關規定舉發，最高可處9萬罰鍰。也已要求國光客運改善，不得再有拖班情事，並應做好站務人員教育訓練及假日申訴管道。