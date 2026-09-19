快訊

異國遠距離悲歌！泰女來台見男友遭勒斃 行李箱運屍藏公司冰櫃

不滿低頭穿鞋遭碰撞…71歲婦掌摑虎航空服員、冰塊砸座艙長 下場曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

健保審查天價罕病藥竟傳洩密 專家：醫療科技評估最大挑戰就是利益衝突

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
東亞政經塾顧問丁旗源指出，現行部分專家會議成員具藥廠董監事身分，為讓民眾相信專業，應選擇能面對政府、醫界、產業界壓力者出任執行長。聯合報系資料照
東亞政經塾顧問丁旗源指出，現行部分專家會議成員具藥廠董監事身分，為讓民眾相信專業，應選擇能面對政府、醫界、產業界壓力者出任執行長。聯合報系資料照

日前衛福部健保署聘用專家委員毛蓓領（國內乳癌權威醫師），被檢方依非公務人員洩密罪起訴，爆出110年4900萬天價罕病藥物審議洩密爭議。衛福部將設置「國家醫療科技評估中心」作為新藥審查前哨站，其組成如何避免影響審查公正性備受討論。對此，東亞政經塾顧問丁旗源指出，現行部分專家會議成員具藥廠董監事身分，為讓民眾相信專業，應選擇能面對政府、醫界、產業界壓力者出任執行長。

藥物納入健保與否，需經過多重關卡，現行做法是先由醫藥品查驗中心（CDE）提出醫療科技評估報告（HTA），在由健保署舉行專家諮詢委員會討論，其意見交由健保署藥品共擬會討論後，決議是否納入給付。據了解，實務上經專家委員討論的結論，鮮少於共擬會翻盤，然而，共擬會會議紀錄、錄音檔案雖為公開資訊，專家會議卻連委員名單、會議時間等均未揭露。

丁旗源指出，國家醫療科技評估中心不是醫學會，更不是另一個醫界或藥界利益代表機構，需由懂藥事經濟、醫療科技評估、健康經濟及公共政策者掌舵，且必須真正理解藥事經濟方法學，而不是只有「聽過HTA」或曾經參與過幾場審查會議，更要有遠見、有國際視野，知道台灣HTA應建立什麼制度、如何與健保及醫療生態系銜接，並帶領台灣迎頭趕上國際水準，更要具有足夠獨立性。

「未來HTA最大的挑戰之一，就是利益衝突。」丁旗源指出，目前部分專家會議成員具有廠商董監事身分，或者經常接受藥商委託研究。當HTA正式升格為國家級、獨立的醫療科技評估中心後，社會對其利益迴避的要求自然應該更高。專業不能只是專業，更必須讓人民相信這個專業沒有被利益牽著走，衛福部遴選第一任執行長時，不該讓該職位淪為傳統的酬庸安排。

丁旗源呼籲，衛福部不該把誰人脈最好、在醫界最有名列為執行長人選優先考量，而是將藥事經濟與HTA專業、真正理解藥事經濟方法學、行政管理能力、國際接軌能力及利益衝突迴避列為最重要遴選條件，且該人選需勇於面對健保署、醫界、產業界等各方壓力，在科學證據不足時對藥品納入給付敢說「再等等」，證據充分時敢說「應給付」，而不是比誰的聲音大、輩份高。

第一任執行長選的不是一個人的職位，而是決定這個中心未來10年、20年走向。丁旗源說，國家醫療科技評估中心應真正成為健保決策科學引擎，以證據取代關說，讓價值取代聲量，讓專業取代人情，也讓每一塊健保錢，都經得起科學與社會的檢驗，「中心可以因為立法而成立，但它的公信力，必須從第一天就開始累積，第一步就是選對首任執行長。」

健保 醫療科技 衛福部

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

設專案辦公室 石崇良：拚臨床試驗6個月內完成、新藥100天內取證

亞東醫院45周年慶 賴清德親臨肯定 研討會聚焦智慧精準與永續醫療

慷民之慨！藍委：健康幣兌換 政府出嘴不出錢

卓揆：研議健康幣與運動幣整合加值

相關新聞

台鐵2173次區間車又出事！旅客做運動不聽勸 遭解除運送契約竟攻擊車長

台鐵2173次區間車接連兩天發生旅客滋事行徑，台鐵公司表示，今天上午1名旅客從板橋站上車後在車廂內做運動，經車長規勸不聽，疑不願配合下車，涉嫌攻擊車長後跑到其他車廂，鐵路警察獲報後在桃園站將該名旅客帶下車。

車呢？8司機臨時請假國光客運擅自砍班次 民怨客服不通：公路局該管管

國光客運往返台北、宜蘭路線，今天上午有多班車次脫班，旅客抱怨時間到卻沒車發，客服電話完全打不進去。公路局一查才發現，竟有8名駕駛臨時請假，才會導致1878及1879兩班次嚴重未依標表發車。針對國光擅自減班，公路局也將依規定舉發。

杜鵑颱風+鋒面雙重影響 粉專：明後天日本關東強降雨

杜鵑颱風明天、下周一可能影響日本天氣，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天表示，根據明天至下周一的降雨模擬，受到杜鵑颱風及鋒面雙重影響，日本關東地區、東北風雨明顯。

毒駕後想合法上路至少等4年！交通部修4法 最快今年第4季上路

毒駕問題猖狂，交通部一次預告修正相關四法，將毒駕防範全面法制化，最快今年第四季上路。未來因毒駕遭吊銷駕照者，若想重新考照，須先經3年禁考期，並完成防制教育訓練與戒癮治療；考照通過後，還須面臨長達1年的發照觀察期。換言之，毒駕者若想再度合法上路，至少得等上4年。

新自強號太髒遭空氣塗鴉卻檢討員工？台鐵：僅告知不可再犯

台鐵新自強號車廂日前因積灰太厚，員工搞笑利用灰塵塗鴉出可愛卡通圖案，引發外界關注。沒想到台鐵第一時間除清潔車廂外，還傳出要懲處塗鴉員工，對此台鐵回應，只有請當事人提出說明報告，並警告不可再犯。

深入偏鄉篩檢肝癌 肝基會獲法鼓山大願獎 許金川：照顧大眾健康是使命

法鼓山日前舉辦2026年第11屆「法鼓山關懷生命獎頒獎典禮暨學術論壇」，財團法人肝病防治學術基金會（肝基會）獲得「大願獎」。法鼓山指出，肝基會突破等待病患上門的醫療服務模式，成立32年來主動走入社會各角落，將醫療與關懷送至民眾所需之處，獲評審一致肯定。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。