健保審查天價罕病藥竟傳洩密 專家：醫療科技評估最大挑戰就是利益衝突

日前衛福部健保署聘用專家委員毛蓓領（國內乳癌權威醫師），被檢方依非公務人員洩密罪起訴，爆出110年4900萬天價罕病藥物審議洩密爭議。衛福部將設置「國家醫療科技評估中心」作為新藥審查前哨站，其組成如何避免影響審查公正性備受討論。對此，東亞政經塾顧問丁旗源指出，現行部分專家會議成員具藥廠董監事身分，為讓民眾相信專業，應選擇能面對政府、醫界、產業界壓力者出任執行長。

藥物納入健保與否，需經過多重關卡，現行做法是先由醫藥品查驗中心（CDE）提出醫療科技評估報告（HTA），在由健保署舉行專家諮詢委員會討論，其意見交由健保署藥品共擬會討論後，決議是否納入給付。據了解，實務上經專家委員討論的結論，鮮少於共擬會翻盤，然而，共擬會會議紀錄、錄音檔案雖為公開資訊，專家會議卻連委員名單、會議時間等均未揭露。

丁旗源指出，國家醫療科技評估中心不是醫學會，更不是另一個醫界或藥界利益代表機構，需由懂藥事經濟、醫療科技評估、健康經濟及公共政策者掌舵，且必須真正理解藥事經濟方法學，而不是只有「聽過HTA」或曾經參與過幾場審查會議，更要有遠見、有國際視野，知道台灣HTA應建立什麼制度、如何與健保及醫療生態系銜接，並帶領台灣迎頭趕上國際水準，更要具有足夠獨立性。

「未來HTA最大的挑戰之一，就是利益衝突。」丁旗源指出，目前部分專家會議成員具有廠商董監事身分，或者經常接受藥商委託研究。當HTA正式升格為國家級、獨立的醫療科技評估中心後，社會對其利益迴避的要求自然應該更高。專業不能只是專業，更必須讓人民相信這個專業沒有被利益牽著走，衛福部遴選第一任執行長時，不該讓該職位淪為傳統的酬庸安排。

丁旗源呼籲，衛福部不該把誰人脈最好、在醫界最有名列為執行長人選優先考量，而是將藥事經濟與HTA專業、真正理解藥事經濟方法學、行政管理能力、國際接軌能力及利益衝突迴避列為最重要遴選條件，且該人選需勇於面對健保署、醫界、產業界等各方壓力，在科學證據不足時對藥品納入給付敢說「再等等」，證據充分時敢說「應給付」，而不是比誰的聲音大、輩份高。

第一任執行長選的不是一個人的職位，而是決定這個中心未來10年、20年走向。丁旗源說，國家醫療科技評估中心應真正成為健保決策科學引擎，以證據取代關說，讓價值取代聲量，讓專業取代人情，也讓每一塊健保錢，都經得起科學與社會的檢驗，「中心可以因為立法而成立，但它的公信力，必須從第一天就開始累積，第一步就是選對首任執行長。」