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荷蘭郵輪漢他病毒3死 北榮與金門模擬跨海後送傳染病患者

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
北榮與衛福部金門醫院也共同模擬郵輪確診防疫後送，希望透過演練強化跨院協作與實際應變能力。圖／北榮提供
北榮與衛福部金門醫院也共同模擬郵輪確診防疫後送，希望透過演練強化跨院協作與實際應變能力。圖／北榮提供

國際交流頻繁讓新興更容易傳播，今年5月荷蘭郵輪「洪迪亞斯號」爆發漢他病毒群聚案共3人死亡。北榮與衛福部金門醫院也共同模擬郵輪確診防疫後送，希望透過演練強化跨院協作與實際應變能力。

北榮與部立金門醫院共同辦理「115年特殊病原傳染病病人跨院轉送與收治演練」，以今年5月4日世界衛生組織（WHO）發布荷蘭籍國際郵輪「洪迪亞斯號」於南大西洋航行期間發生安地斯漢他病毒群聚，造成3人死亡真實事件作為假想情境，模擬金門醫院發現疑似安地斯漢他病毒感染病人。

演練流程涵蓋急診早期辨識、分流安置與通報、緊急醫療後送聯繫、航空轉送，及病人抵達台北後依指定動線送入北榮科技加護病房（TICU）負壓隔離病室接受重症照護，藉以驗證病人病況快速惡化時，各單位間資訊傳遞、後送決策、臨床處置與感染管制能否順暢應變或因應。為驗證離島至醫學中心全程安全轉送，北榮感染科醫師及感染管制師赴金門，於事前共同完成金門醫院至尚義機場實兵演練。

疾管署長羅一鈞表示，疾管署已連續第2年推動「特殊病原科技照護示範中心」計畫，北榮為全台3家中心之一，目標是在疫後以更高規格資源，強化可收治伊波拉等特殊病原的高等級醫療量能，重點涵蓋隔離設備、人才培育與科技運用。此次為首次辦理離島特殊病原病人轉送演練，透過持續準備、人才培育與演練，可讓團隊更熟悉應變流程、降低面對未知威脅的不安，也能藉此盤點中央在設備、人才培育及標準作業程序等面向可持續協助與精進之處。

北榮自2025年起擔任特殊病原科技照護示範中心的持續透過教育訓練、跨院合作與實地演練強化應變量能。北榮院長陳威明表示，持續關注全球新興傳染病發展，從非洲伊波拉到安地斯漢他病毒等事件，都提醒醫療體系必須隨時提高警覺。COVID-19疫情後，北榮並未放鬆整備，已建置負壓科技加護病房，因應特殊病原重症收治需求。北榮支援金門醫療已21年，本次亦派遣醫師及感染管制師赴金門現場協助，希望透過演練強化跨院協作與實際應變能力。

本次演練由北榮感染管制中心統籌規畫，院內特殊病原照護團隊跨部科共同參與；並邀請三家「特殊病原科技照護示範中心」(北榮、台大、成大)感染管制專家擔任考評委員，提供專業檢視與精進建議。

羅一鈞偕同傳染病防治醫療網各區指揮官及副指揮官、台北市衛生局、金門縣衛生局、金門醫院，及衛生福利部空中轉診審核中心、飛特立航空等轉送協作單位，以現場及視訊方式共同參與。

北榮與衛福部金門醫院也共同模擬郵輪確診防疫後送，希望透過演練強化跨院協作與實際應變能力。圖／北榮提供
北榮與衛福部金門醫院也共同模擬郵輪確診防疫後送，希望透過演練強化跨院協作與實際應變能力。圖／北榮提供

北榮 金門 漢他病毒

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