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救災「紙本病歷沾滿泥水、血跡」 花蓮慈濟到院前資訊系統提升存活

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
花蓮慈濟醫院院長林欣榮說，面對每一次災變，花蓮慈濟持續檢討如何讓救災程序更有秩序，早年因醫護人員需以紙本紀錄災民處置資訊，近年院方開發一套到院前醫療資訊系統（IDMAT）並導入人工智慧（AI），病人危急程度在醫護手機上可清楚辨別。記者林琮恩／攝影
花蓮慈濟醫院院長林欣榮說，面對每一次災變，花蓮慈濟持續檢討如何讓救災程序更有秩序，早年因醫護人員需以紙本紀錄災民處置資訊，近年院方開發一套到院前醫療資訊系統（IDMAT）並導入人工智慧（AI），病人危急程度在醫護手機上可清楚辨別。記者林琮恩／攝影

去年9月23日馬太鞍溪堰塞湖溢流，至今將滿1年，花蓮慈濟醫院院長林欣榮於新書「超仁 花蓮慈濟醫院的韌性醫療與使命」中，詳述該院作為花東地區唯一醫學中心，面對0206強震、太魯閣號出軌、0403強震、光復洪災應變過程。林欣榮說，在混亂的災變現場，為讓醫護人員有條理應變，院方利用將醫療資訊系統裝在前線醫護手機裡，也透過無人機送藥，盼利用科技讓救災更井然有序。

林欣榮說，面對每一次災變，花蓮慈濟持續檢討如何讓救災程序更有秩序，早年因醫護人員需以紙本紀錄災民處置資訊，近年院方開發一套到院前醫療資訊系統（IDMAT）並導入人工智慧（AI），病人危急程度在醫護手機上可清楚辨別，接受急救、打針、縫合等資訊，亦全數以數位化方式紀錄，不必事後重新書寫紀錄。

馬太鞍溪溢流重創花蓮縣光復鄉，林欣榮指出，這是非同小可的災難，他第一時間趕赴現場，後續慈濟團隊建立醫療站，若道路通暢、病人狀況許可，就至醫療站接受處置，「若到不了，我們用無人機把要送進去」，某天花蓮糖廠醫療站接獲山區部落病人急需用藥，卻因道路中斷無法送達的資訊，院方早在洪災前就完成飛行許可、完成試飛，本次順利讓無人機送藥派上用場。

衛福部主任秘書劉玉娟指出，無人機送藥短短20分鐘航程，卻須克服風力不可大於7級、承載重量不得大於3公斤等限制，還要取得民航許可，這絕非易事，而光復洪災期間她進駐當地長達約20天，實際走訪慈濟醫療站，發現志工每天準備早餐、飲品，進出民眾、路過的志工都能使用，除醫療外也提供免費義剪，讓居民雖蒙受災變，仍能維持妝容整潔，是以人為中心的具體展現。

花蓮慈濟醫院急診部專任專科主治醫師賴佩芳說，該院在2023年起完成IDMAT資訊系統建置，這套系統如同裝在醫護手機中的醫療資訊系統，在災難中使用手機傳輸資料，可克服電力、網路環境等困境，早年沒有這套系統，現場病人資料只能以紙本紀錄，卻常被血跡、泥土汙染，字跡難辨認更無法進行統計，系統建立後，利用AI可即時了解物資、醫材消耗情況，第一時間完成補充。

賴佩芳說，IDMAT系統可直接與花蓮慈濟內部資訊系統串連，受傷嚴重的病人如在現場處置後，仍須送至醫院，院內醫師可先了解病況，擬定治療策略，並預備急診室急救室或加護病房，把握黃金救援，這對病人存活幫助很大，若病人送往花東其他醫院，雖因系統不同無法直接對接，但醫師仍可從雲端查看其病歷紀錄預作準備。

去年9月23日馬太鞍溪堰塞湖溢流，至今將滿1年，花蓮慈濟醫院院長林欣榮於新書「超仁 花蓮慈濟醫院的韌性醫療與使命」中，詳述該院作為花東地區唯一醫學中心，面對0206強震、太魯閣號出軌、0403強震、光復洪災應變過程。記者林琮恩／攝影
去年9月23日馬太鞍溪堰塞湖溢流，至今將滿1年，花蓮慈濟醫院院長林欣榮於新書「超仁 花蓮慈濟醫院的韌性醫療與使命」中，詳述該院作為花東地區唯一醫學中心，面對0206強震、太魯閣號出軌、0403強震、光復洪災應變過程。記者林琮恩／攝影

慈濟 花蓮 馬太鞍溪

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