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賴總統：兒童氣候建言納政策 環境部3個月後追蹤

中央社／ 台北19日電

總統賴清德今天出席首屆「兒童氣候變遷高峰會」表示，面對氣候變遷，每位孩子的聲音都很重要，政府將認真傾聽、務實研議兒童委員建議，讓孩子意見融入國家氣候變遷政策；環境部並將於3個月後舉行追蹤會議，說明哪些建議納入政策。

總統府發布新聞稿指出，賴總統上午出席總統府全國古蹟日假日開放參觀暨「2026大FUN凱道」活動，並參與第一屆「兒童氣候變遷高峰會」。

賴總統致詞表示，今天與民間團體合作舉辦第一屆兒童氣候變遷高峰會，讓總統府成為兒童參與公共事務的重要場所，也讓孩子們的意見能融入國家氣候變遷政策。

他說，現場31名兒童委員來自花蓮、台東、屏東等全國各地，為了參加高峰會準備許久，不但參訪再生能源設施、走進大自然觀察生態，也學習氣候變遷相關知識；今天的召集人及各組報告人，也都由兒童委員互相推選產生，是一場真正由兒童作主的高峰會。

賴總統表示，大家常聽到「氣候變遷」，近年可以感受到夏天愈來愈熱，也常出現暴雨淹水，乾旱及強烈颱風造成災情，影響日常生活。

他指出，「兒童權利公約」有一項重要精神，就是兒童有權表達意見，大人也有責任認真傾聽；台灣的未來就是兒童的未來，兒童的未來也是台灣的未來，因此面對氣候變遷，每名孩子的聲音都非常重要。

賴總統表示，希望今天每名兒童委員提出的想法，政府都能認真、務實研議。環境部已與兒童委員約定，3個月後再次舉辦追蹤會議，向孩子們報告哪些建議已納入政策，如果遇到困難，也要說明因應作法。

他說，面對難題，需要集結更多力量克服，參與這次高峰會除了可以認識志同道合的夥伴，也能學習彼此討論、凝聚共識的過程。

賴總統表示，「守護環境不分年紀」，孩子勇敢說出想法，大人則負責把聲音變成行動，期盼一起為台灣及地球努力。

賴總統致詞結束後，隨即前往總統府南苑參觀「凱風卡瑪閱讀之森」兒童閱讀推廣活動，並參觀「vol. 3科幻篇：對話框裡的未來」漫畫特展及「火柴貓防災大作戰」兒童防災體驗教育活動，期間並與參觀民眾互動合影。

環境部 賴總統 氣候變遷

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