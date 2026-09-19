100窯焢窯走進荷田 桃園觀音農遊魔法村今登場

桃園市觀音區蓮花園休閒農業區今日推出「2026觀音農遊魔法村－荷田焢窯露天野餐」，規畫100窯焢窯體驗，民眾可親手堆窯、生火、覆土、開窯，搭配地瓜、香腸、棒棒腿、台灣鯛等在地食材，從焢窯體驗認識觀音農村生活。

農業局長陳冠義表示，觀音擁有蓮花及多元農業資源，今年以「觀音農遊魔法村」串聯農業生產與休閒體驗，從夏季賞蓮延續至秋季荷田焢窯，讓遊客走進農田、認識產地，體驗在地農產從田間到餐桌。

陳冠義指出，農遊不只是到農村走走，更要讓遊客實際參與。透過焢窯、野餐等活動，將農產品、農村體驗與觀光串聯，市府也將持續整合地方農業資源，帶動農民及休閒農業發展。

蓮花園休閒農業區表示，每窯提供10人份米食體驗券及100元農場、攤商現金抵用券，鼓勵遊客走進周邊農場及攤商消費，讓農遊人潮實際回到產地。

此外，9月20日接續推出「洛神花蜜餞食農體驗」，從認識洛神花、現地採摘到親手製作蜜餞，延續從產地到餐桌的食農體驗。