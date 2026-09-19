亞東醫院45周年慶 賴清德親臨肯定 研討會聚焦智慧精準與永續醫療

適逢創院45周年暨晉升醫學中心20周年，亞東紀念醫院今日隆重舉辦「45周年亞東紀念醫院院慶研討會」。研討會以「健康台灣：智慧醫療與韌性醫療之未來發展」為主題，邀集產官學研各界專家，針對政策、科技、臨床及醫療治理等四大面向深入交流，共同擘劃臺灣醫療產業的未來藍圖。

總統賴清德親臨會場致詞，高度肯定亞東醫院45年來深耕板橋的貢獻。賴總統指出，亞東醫院不僅精進專業與特色醫療，更將醫療量能延伸至偏鄉，發展遠距醫療、在宅急症照護，並於疫情期間勇於承擔急重症照護，充分展現醫療韌性。同時，亞東積極運用數位科技提升決策效率，為台灣醫療注入創新動能。

賴總統強調，政府將持續投入醫療資源、改善醫事人員待遇，並推動癌症防治與慢性病管理，運用人工智慧推動醫療轉型，目標在2032年使國人平均餘命增加3歲、2030年癌症標準化死亡率降低三分之一。

研討會精心規劃四大論壇，涵蓋「健康台灣永續」、「智慧醫療決策系統」、「精準醫療」及「從疫情到永續」等議題。現場專家雲集，包括總統府國策顧問陳志鴻、衛福部國健署署長沈靜芬、健保署署長陳亮妤、疾管署署長羅一鈞，以及中研院院士楊泮池等重磅講者，針對政策、健保、防疫與生醫大數據進行深度剖析。亞東醫院院長邱冠明更特別規劃座談會，邀集長庚、奇美、國泰等醫療體系領導人，交流財務營運與永續治理等實務經驗。

邱冠明院長表示，亞東醫院在遠東集團徐元智先生醫藥基金會長期支持下，將持續以臨床醫療為核心，深化智慧、精準與綠色醫療。未來將善用生成式AI與臨床決策支援系統，將照護範疇由疾病治療延伸至全人健康與預防醫學。此外，醫院已於18日發放每位同仁4萬5000元「智慧行動獎勵金」，感謝全體員工堅守崗位，齊心攜手打造健康台灣。

亞東醫院邱冠明院長表示，面對醫療環境快速變化，亞東將持續深化智慧、精準及綠色醫療，善用AI與科技創新拓展全人照護，攜手各界共創健康台灣。圖／亞東醫院提供

今天研討會邀集政府、醫療、學術及研究等領域專家與會，總統府國策顧問暨健康台灣推動聯盟召集人陳志鴻教授（左五）等人出席交流。圖／亞東醫院提