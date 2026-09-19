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高雄甲仙芋筍節今天登場 快來找「偶泥家族」新成員打卡

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
迎接一年一度甲仙芋筍節，可愛的偶泥家族角色現身甲仙街頭，裝置藝術將展至至10月4日結束。圖／取自活動官網
迎接一年一度甲仙芋筍節，可愛的偶泥家族角色現身甲仙街頭，裝置藝術將展至至10月4日結束。圖／取自活動官網

中秋節腳步近、一年一度的甲仙芋筍節今天登場，今年以「說走就走的輕旅行」為主題，重要地標隨處可見「偶泥家族」身影，其中「米露貓」與「芋吉」是今年新加入的成員，裝置藝術將展至10月4日結束。

甲仙芋餅是中秋節送禮的好選擇，此時也是山區竹筍的盛產季節，甲仙鄉公所舉辦一年一度芋筍節行銷地方特產，活動安排洗愛玉體驗，另有山芋茶泡飯、芋頭藜麥愛玉及芋頭藜麥牛奶、現蒸小芋仔等在地特色作物料理及品嘗。

高雄市長陳其邁今早會同立委邱議瑩、賴瑞隆等人參與開幕式。陳其邁說，南橫公路開通讓甲仙重新串起山城交通，成為通往六龜、桃源及台東等處重要節點；甲仙公園、阿凰臘森林步道，忠孝路及文化路人行環境、甲仙分駐所與客運站周邊改善，逐步改善生活環境與觀光遊憩空間。

為迎接芋筍節到來，甲仙大橋、甲仙國小、甲仙客運站、甲仙郵局及甲仙公園等地都有偶泥家族的可愛身影。除熟悉面孔之外，今年以芋頭西米露及吉祥意象為靈感，推出新角色「米露貓」與「芋吉」，現身於甲仙大橋「甲仙萌獸集合！米露貓 X 偶呀吉打卡區」及甲仙國小校門口。

甲仙鄉公所表示，偶泥家族角色打卡裝置藏身於街區各個角落，全是不可錯過的景點，裝置藝術將展至10月4日結束，相關資訊可上臉書搜尋「甲仙時光」。

今年甲仙芋筍節的偶泥家族多了新成員，「芋吉」慵懶趴臥在甲仙國小校門口。圖／取自活動官網
今年甲仙芋筍節的偶泥家族多了新成員，「芋吉」慵懶趴臥在甲仙國小校門口。圖／取自活動官網

甲仙芋筍節今天登場，市長陳其邁與可愛的偶泥家族成員合影。圖／高市府提供
甲仙芋筍節今天登場，市長陳其邁與可愛的偶泥家族成員合影。圖／高市府提供

高雄 陳其邁 中秋節

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