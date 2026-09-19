台鐵2173次區間車又出事！旅客做運動不聽勸 遭解除運送契約竟攻擊車長

台鐵2173次區間車接連兩天發生旅客滋事行徑，台鐵公司表示，今天上午1名旅客從板橋站上車後在車廂內做運動，經車長規勸不聽，疑不願配合下車，涉嫌攻擊車長後跑到其他車廂，鐵路警察獲報後在桃園站將該名旅客帶下車。

台鐵2173次區間車昨天有男子疑因搭錯車而破壞「車長閥」，導致列車一度暫停在基隆三坑站旁軌道上，誤點40分鐘，警方將黃男依公共危險罪逮捕，訊後移送基隆地檢署偵辦。未料今天2173次區間車又發生旅客鬧事。

台鐵公司表示，今天1名男性旅客自板橋站上車，在第10車的車廂內做運動，車長於樹林站巡車時規勸該旅客該行為易發生危險，但男子不願配合。為確保乘車旅客安全，車長決定於鶯歌站解除運送契約，但該旅客不願下車、並隨即攻擊車長後跑至2車。經通報鐵路警察，於桃園站將該旅客帶下車。鐵路警察表示，後續將以鐵路法妨害鐵路從業人員執行職務進行偵辦。