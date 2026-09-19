抗憂鬱藥物恐致藥駕危機 衛福部建議藥袋加註警語 藥界籲訂統一格式

民眾服用感冒藥、憂鬱症藥物等駕車，導致「藥駕」危險性，不亞於施用毒品的毒駕，近期衛福部發函各醫療單位，建議針對憂鬱症治療用藥「威克倦」藥品開立時，應告知病人影響駕駛能力等不良反應，並評估於藥袋標註警語。對此，台北市藥師公會理事長黃彥儒說，除這類憂鬱症用藥外，常見的感冒藥等也可能導致嗜睡，建議日後中央、地方協力訂出完整警語標示規範。

衛福部近期發函醫師公會，為內政部警政署藥駕防制宣導，請協助轉知所轄醫療機構於開立可能影響駕駛能力之藥品時，應告知病人可能不良反應，並評估於藥袋標註相關警語。

黃彥儒說，威克俊為憂鬱症治療用藥，台北市政府訂定影響交通安全藥物，按嚴重程度分綠、黃、橘、紅4等級，抗憂鬱症藥物數橘色燈號，服藥後恐影響精神，導致嗜睡、焦慮、意識模糊等，駕車需非常小心。

黃彥儒說，除抗憂鬱症藥物外，恐導致藥駕疑慮的藥品，還包括常見的感冒藥、鼻過敏用藥、暈車藥等，尤其含抗組織胺成分藥品，容易導致嗜睡，部分止痛、神經痛、肌肉鬆弛藥物，及容易導致低血糖的胰島素藥物，也可能導致患者用藥後手抖、頭暈、反應遲鈍，部分眼科散瞳藥，可能導致視力模糊或畏光，若用藥後視力尚未恢復清晰，也不建議駕車上路。

民眾在藥局領藥時，如為容易嗜睡藥品，藥袋上通常會標示避免操作機械。黃彥儒說，病人使用具嗜睡副作用藥品，並非一定不能駕車，以交通部「常見用藥安全駕駛指引」為例，除列出安眠藥、麻醉藥、散瞳劑、肌肉鬆弛劑、部分止痛藥／感冒藥等多項藥品外，也建議病人要上路前，先自我評估是否適合駕車，項目包括嗜睡、頭暈、注意力是否集中等。

不過，藥駕警語目前並無統一格式。黃彥儒說，台北市將容易發生藥駕事件藥品分為4等級，但這並非全國統一標準，建議針對不同類型藥品，應由中央、地方、醫藥團體等，按照藥駕風險高低訂出不同程度駕駛警語，採全國通用標準，讓制度更加完善。病人端可先看藥品仿單，出現嗜睡、頭暈、視力模糊、注意力下降或反應變慢，就不要上路，若不確定，可詢問醫師或藥師。