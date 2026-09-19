爬山帶「鹽糖」補充電解質真有用？專家曝1物更有效

不少人登山時會準備一些方便攜帶的零食，鹽糖就是常見選項之一。一名網友分享，近期聽朋友說爬山時帶著鹽糖，除了能解渴，還能補充電解質，但他對這項說法半信半疑，認為吃糖反而可能讓人更口渴，好奇發問是否真的有效？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在Dcard以「吃鹽糖真的有效嗎」為題，指出朋友曾建議他爬山時隨身帶些鹽糖備用，稱食用後能幫助解渴並補充電解質，但他認為吃糖可能越吃越渴，直接喝水或運動飲料似乎更合理，不過由於自己還是登山新手，加上下周就要出發，最後仍先買了一包鹽糖帶在身上，但也相當好奇是否真的有用。

貼文一出後，不少網友分享自身經驗，「我自己吃完覺得蠻解渴，是有效的」、「單純想少喝水可以吃這個，但是要補充電解質還有體力的有其他比較好的選擇」、「超級有用，在山上吃有一種在吃仙丹的感覺，會覺得怎麼這麼好吃？但下山後就變成，這什麼普中之普的糖果」、「之前登山爬到一半抽筋，隊友塞了兩顆搭一口水，大約過10分鐘就沒再抽過了」、「我為了簡單及方便，多少還是會帶一包上山，以備同行者不時之需」。

此外，也有網友回應「聽山友說吃這個不如直接吃玫瑰鹽或礦物鹽，畢竟鹽糖也還是糖」、「鹽糖是糖，要確實有效的補充電解質跟鹽分，可以選擇鹽錠，成分是葡萄糖+鹽巴」、「我都吃電解質補充膠囊，便宜又有用」。

對此，登山攝影工作者「Scott Pai 山小白」曾在臉書表示，運動、爬山因流汗需補充電解質，主要攝取鈉、鉀、鎂、鈣等微量礦物質，其中以鈉和鉀佔最大宗。以鈉含量來說，一顆鹽錠大概在30~40mg，大家最常吃的檸檬海鹽糖，一顆大概20mg，舒跑一罐是248mg，但要整罐喝完才會攝取到248mg。

「Scott Pai 山小白」分享，自己是習慣吃電解質膠囊，含量會高很多，一小粒就有275mg，吃一粒直接等於喝一罐舒跑、14顆鹽糖。他指出，電解質流失太多會影響身體機能和運動表現，當然補充電解質的量，還是要看你個人的流汗量、天氣、還有運動強度來決定。推薦大家除了運動飲料、鹽糖和鹽錠外，電解質膠囊也是一個高效的補充方式。