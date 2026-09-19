長榮航空奪3項全球第一 連11年獲SKYTRAX五星航空

航空評比機構SKYTRAX昨（18）日在英國倫敦舉行第27屆「全球航空公司大獎」，長榮航空今年一口氣拿下「全球最佳豪華經濟艙」、「最佳豪華經濟艙服務用品」及「全球最佳家庭友善航空公司」3項世界第一，同時連續第11年獲評為五星級航空公司，並囊括18項TOP 10獎項。

長榮航空首席副總經理廖至維赴英國領獎表示，今年再度獲得多項SKYTRAX肯定，得來不易，長榮將持續以安全、服務及永續為核心，提升旅客搭機體驗。

SKYTRAX執行長Edward Plaisted表示，長榮在家庭旅客服務方面持續投入，獲選全球最佳家庭友善航空公司；此外，長榮1992年率先推出豪華經濟艙，如今該艙等成為航空業成長快速的客艙類別之一，此次再獲全球最佳豪華經濟艙肯定。

SKYTRAX自1999年舉辦全球航空公司大獎，依全球旅客對航空公司產品及服務的滿意度進行調查，是航空及旅遊業界重要評比之一。

除SKYTRAX獎項外，長榮今年也獲「Travel + Leisure」評選為2026全球最佳國際線航空公司第1名，並獲AirlineRatings.com列入全球25大最佳航空公司第11名、全球25大最安全航空公司第8名，另獲飛航安全最高評價「7-Star PLUS」。

在航網布局方面，長榮航空預計12月1日起開航桃園－印度德里航線，每周5班，進一步拓展台灣與印度間的直飛航網。