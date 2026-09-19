快訊

泡麵「先煮一次再換水」能去油減鈉？答案曝：很多人都搞錯重點

千萬網紅閃婚2年爆離婚！哺乳期官宣情斷 昔高調放閃炫富「認了打臉」

多米多羅爆無縫前女友、約女粉！芝芝暗指有報應 她開撕揭渣男罪狀

聽新聞
0:00 / 0:00

今高溫飆36度明天水氣增 杜鵑颱風影響防長浪 中秋教師節連假天氣出爐

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
今天各地大多為晴到多雲的天氣，白天高溫東半部約31、32度，西半部可來到32至34度，局部內陸地區有36度高溫出現的機率。聯合報系資料照
今天各地大多為晴到多雲的天氣，白天高溫東半部約31、32度，西半部可來到32至34度，局部內陸地區有36度高溫出現的機率。聯合報系資料照

今天的天氣和昨天類似，中央氣象署表示，各地大多為晴到多雲的天氣，僅東北風迎風面的基隆北海岸、東半部地區、大台北山區及恆春半島偶有零星降雨，而午後南部地區及中部以北山區有零星短暫陣雨。

溫度方面，今天白天高溫東半部約31、32度，西半部可來到32至34度，局部內陸地區有36度高溫出現的機率，且近中午前後紫外線偏強，外出做好防曬並多補充水分，而各地夜晚及清晨低溫北部及宜花約在22至24度，中南部及台東約為25至27度。澎湖晴時多雲，26至29度；金門晴時多雲，25至32度；馬祖晴時多雲，25至28度。

不過，明天水氣稍增，迎風面降雨範圍稍增加，桃園以北有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後南部山區有局部短暫陣雨，南部平地及中部以北、花東山區有零星短暫陣雨。

下周一、下周二水氣減少，各地大多為多雲到晴，風向轉為東北風，迎風面的基隆北海岸及宜蘭地區有零星短暫陣雨，午後南部山區有局部短暫陣雨，南部平地及中部以北、花東山區有零星短暫陣雨。

下周三至下周五水氣仍少，各地大多為多雲到晴，風向轉為偏東風，僅迎風面基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後南部山區有局部短暫陣雨，南部平地及中部以北山區有零星短暫陣雨。

下周五開始中秋、教師節連續假期，下周六至28日各地大多為多雲到晴，僅台東地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後南部地區及中部山區有局部短暫陣雨。

明天至下周二受杜鵑颱風影響，基隆北海岸、東半部沿海（含蘭嶼、綠島）及恆春半島、馬祖有長浪發生的機率。

溫度趨勢。圖／中央氣象署提供
溫度趨勢。圖／中央氣象署提供

降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
降雨趨勢。圖／中央氣象署提供

高溫 連假 教師節

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

今晴朗熱飆34度高溫！周日北部變天 杜鵑明後天恐亂日本關東航班

颱風杜鵑週末北轉 20日水氣增桃園以北零星短暫陣雨

未來1周天氣穩定降雨熱區略不同 杜鵑颱風下周一影響日本

周末晴朗高溫紫外線強 吳德榮：杜鵑將大迴轉 日本關東明後天豪雨威脅

相關新聞

新自強號太髒遭空氣塗鴉卻檢討員工？台鐵：僅告知不可再犯

台鐵新自強號車廂日前因積灰太厚，員工搞笑利用灰塵塗鴉出可愛卡通圖案，引發外界關注。沒想到台鐵第一時間除清潔車廂外，還傳出要懲處塗鴉員工，對此台鐵回應，只有請當事人提出說明報告，並警告不可再犯。

基隆-石垣島航線撐4個月停駛 謝國樑致電業者轉述：旺季有可能復航

今年5月28日首航基隆到石垣島的定期渡輪YAIMAMARU（八重山丸號），原本為每周2班運營，在營運4個多月後，石垣市與商船八重山株式會社決定自10月1日起暫停營運。基隆市長謝國樑今天說，昨天得知消息後立致電業者關心，業者向他表示，調整完後在旺季有可能重新開航，基隆市政府會從旁鼓勵、協助，靜待佳音。

毒駕後想合法上路至少等4年！交通部修4法 最快今年第4季上路

毒駕問題猖狂，交通部一次預告修正相關四法，將毒駕防範全面法制化，最快今年第四季上路。未來因毒駕遭吊銷駕照者，若想重新考照，須先經3年禁考期，並完成防制教育訓練與戒癮治療；考照通過後，還須面臨長達1年的發照觀察期。換言之，毒駕者若想再度合法上路，至少得等上4年。

人氣插畫家cherng操刀 台北車站大廳變身貘魚廣場 旅客低頭看台灣好魚

台鐵台北車站的「微笑廣場」黑白格地板大廳，明年4月後走入歷史。在今年中秋節前，農業部攜手台鐵，將之打造「貘魚廣場」，由知名插畫家cherng操刀，以超人氣原創角色「LAIMO馬來貘」為主角，結合多款國產水產品進行創作，讓往來旅客低頭就能遇見台灣好魚。

周末晴朗高溫紫外線強 吳德榮：杜鵑將大迴轉 日本關東明後天豪雨威脅

把握周末好天氣，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今明兩天轉弱北風，水氣少，各地晴朗穩定。周末兩天中南部山區午後偶有局部短暫降雨的機率，明天北部山區亦有零星飄雨的機率。

杜鵑颱風+鋒面雙重影響 粉專：明後天日本關東強降雨

杜鵑颱風明天、下周一可能影響日本天氣，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天表示，根據明天至下周一的降雨模擬，受到杜鵑颱風及鋒面雙重影響，日本關東地區、東北風雨明顯。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。