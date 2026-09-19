今高溫飆36度明天水氣增 杜鵑颱風影響防長浪 中秋教師節連假天氣出爐

今天的天氣和昨天類似，中央氣象署表示，各地大多為晴到多雲的天氣，僅東北風迎風面的基隆北海岸、東半部地區、大台北山區及恆春半島偶有零星降雨，而午後南部地區及中部以北山區有零星短暫陣雨。

溫度方面，今天白天高溫東半部約31、32度，西半部可來到32至34度，局部內陸地區有36度高溫出現的機率，且近中午前後紫外線偏強，外出做好防曬並多補充水分，而各地夜晚及清晨低溫北部及宜花約在22至24度，中南部及台東約為25至27度。澎湖晴時多雲，26至29度；金門晴時多雲，25至32度；馬祖晴時多雲，25至28度。

不過，明天水氣稍增，迎風面降雨範圍稍增加，桃園以北有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後南部山區有局部短暫陣雨，南部平地及中部以北、花東山區有零星短暫陣雨。

下周一、下周二水氣減少，各地大多為多雲到晴，風向轉為東北風，迎風面的基隆北海岸及宜蘭地區有零星短暫陣雨，午後南部山區有局部短暫陣雨，南部平地及中部以北、花東山區有零星短暫陣雨。

下周三至下周五水氣仍少，各地大多為多雲到晴，風向轉為偏東風，僅迎風面基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後南部山區有局部短暫陣雨，南部平地及中部以北山區有零星短暫陣雨。

下周五開始中秋、教師節連續假期，下周六至28日各地大多為多雲到晴，僅台東地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後南部地區及中部山區有局部短暫陣雨。

明天至下周二受杜鵑颱風影響，基隆北海岸、東半部沿海（含蘭嶼、綠島）及恆春半島、馬祖有長浪發生的機率。

溫度趨勢。圖／中央氣象署提供