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她問「前開式行李箱」值得花大錢嗎？網一面倒：後悔太晚買

聯合新聞網／ 綜合報導
出國時行李箱怎麼挑，也成為不少旅客的煩惱。示意圖／AI生成
出國時行李箱怎麼挑，也成為不少旅客的煩惱。示意圖／AI生成

出國行李箱怎麼挑，也成為不少旅客的煩惱。一名女網友分享，近期準備和家人出國，因家中行李箱數量不足，想去購買新的行李箱，發現近年多了不少「前開式行李箱」，與自己熟悉的傳統對開式設計不同，讓她看了相當心動。不過，由於前開式價格通常較高，她也猶豫是否值得多花錢升級？

這名女網友在Dcard以「前開式行李箱真的有比較方便嗎？」為題，指出這次出國預計會攜帶較多物品，若使用前開式行李箱，臨時需要拿東西時不用將整只箱子攤開，加上日本飯店房間空間通常較有限，讓她覺得這項設計相當實用。

這名女網友坦言，前開式行李箱有收納上的限制，像是物品需要層層堆放，取用底層物品較不方便；相較之下，傳統對開式能直接看見兩側內容物，也較容易將乾淨衣物與待洗衣物分開，好奇詢問有經驗的旅客是否值得入手？

貼文一出後，多數網友都相當推薦，紛紛表示「以前曾經覺得前開是噱頭，實際用了之後，在日本飯店直接真香」、「之前住東京小房間，真的被對開式搞到很躁」、「前開真的很方便，我家人和親戚看到我用之後全部的人都換了」、「超級方便，後悔太晚買」、「前開最讚的是不用每次找一個超大的空地開行李箱」、「前開式不限購買樣品的大小，半開行李箱你會有體積大小限制」。

不過，也有部分網友點出缺點，回應「塞不滿裡面東西會晃來晃去，真塞滿拿下層物只能上開更麻煩」、「前開要一層層疊起來，拿底下東西的時候得先把上層取出」。

本站曾報導，有自稱在機場從事地勤工作的男網友指出，選購某日系居家品牌行李箱前務必三思。他表示，長期觀察託運行李後發現，該品牌行李箱把手出現斷裂的情況相當普遍，而且常常是兩邊把手同時損壞，讓不少旅客抱怨使用不到兩年行李箱就壞掉。

對此，有網友指出「我剛想從櫃子拿出來就⋯」、「但好需要有煞車功能的行李箱」、「我是在上網訂替換品的時候，才發現也是一堆人跟我一樣⋯輪子壞、手把也斷」、「我上個月剛斷掉，我就放後車廂，沒有動，然後就斷了…」。

行李箱 出國 日本

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