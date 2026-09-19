24國好手空中對決！全球唯一Red Bull極限風箏衝浪賽 10月新竹登場

新竹的「風」要吹上國際舞台！全球指標性Big Air（極限騰空）風箏衝浪賽事「Red Bull King of the Air 2026」首度登陸台灣，全球唯一一場資格賽將於10月21日至26日在新竹南寮漁港外海舉行，來自24個國家、共46名選手報名參賽，將在新竹強勁九降風中挑戰極限騰空，爭奪前進南非開普敦總決賽的門票。

Red Bull台灣總經理Louis Chow與新竹市副市長林琨瀚日前共同宣布賽事登場。這項自2000年創辦的國際賽事，以高空騰飛、旋轉、翻騰及風箏操控等極限技巧聞名，選手將借助強風躍離海面，依騰空高度、技術難度、動作風格、完成度及創新性較勁。

今年全球僅有一場資格賽，選在新竹南寮舉行，男女組冠軍將取得進軍南非開普敦世界決賽的機會，向「King of the Air」王者頭銜發起挑戰。

本屆台灣資格賽吸引24個國家、46名選手報名，目前男子組已有15名選手直接取得正賽資格，另有10名選手將在正賽前的Challenger Round爭奪最後3個席次；女子組則有5名選手直接入選，另有4名選手競逐最後1個正賽名額。

男子組陣容包括去年Red Bull King of the Air南非總決賽季軍、荷蘭選手Cohan van Dijk，以及曾站上總決賽頒獎台的西班牙選手Jeremy Burlando、南非選手Luca Ceruti。年僅17歲的美國新星Zac Adams也將來台，他曾以獨創的旋轉板翻動作，拿下2024年Red Bull King of the Air最極限動作獎。

女子組則集結歷屆冠軍，包括2025年冠軍、瑞典選手Nathalie Lambrecht，以及2024年首屆女子冠軍、英國選手Francesca Maini；2025年季軍、斯洛維尼亞選手Lana Herman也將參賽。

地主選手方面，紀孫豪與曾宗廉將從Challenger Round出發，爭取晉級正賽的最後席次。其中曾宗廉是亞洲風箏衝浪跳高紀錄保持人，這次能在熟悉的新竹南寮迎戰全球頂尖選手，也讓台灣選手有機會在國際賽事舞台累積實戰經驗。

此外，兩屆Red Bull King of the Air冠軍、義大利選手Andrea Principi也將擔任本次活動大使。他除了透過影片為台灣賽事加油，也預計在10月賽事期間親臨南寮，與台灣選手進行技術交流。

Red Bull選擇新竹南寮作為資格賽場地，主要看中當地秋冬季節的東北季風、開闊水域及海岸環境。穩定且強勁的風勢，為選手挑戰高空騰飛、風箏迴旋及自由式動作提供條件。

除了觀賽，主辦單位也規劃一系列周邊活動。10月24日至25日賽事期間，南寮主會場將設置「風城海之味市集」。現場另推出「小騎士闖關小旅行」，親子可騎自行車探索新竹17公里海岸線，沿途走訪港南濱海風景區、金城湖景觀平台及香山賞蟹步道，並透過導覽、問答及集章認識沿線生態。

完成騎行後返回主會場，還可挑戰陸上風箏操控、衝浪平衡板等活動，集滿5枚印章可兌換完賽證明及限定好禮。

兩屆世界冠軍Andrea Principi將擔任首屆Red Bull King of the Air台灣資格賽大使。圖/Red Bull提供

義大利頂尖風箏衝浪選手Andrea Principi，曾兩度奪下Red Bull King of the Air冠軍。圖/Red Bull提供