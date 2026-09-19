基隆-石垣島航線撐4個月停駛 謝國樑致電業者轉述：旺季有可能復航

今年5月28日首航基隆到石垣島的定期渡輪YAIMAMARU（八重山丸號），原本為每周2班運營，在營運4個多月後，石垣市與商船八重山株式會社決定自10月1日起暫停營運。基隆市長謝國樑今天說，昨天得知消息後立致電業者關心，業者向他表示，調整完後在旺季有可能重新開航，基隆市政府會從旁鼓勵、協助，靜待佳音。

基隆－石垣島定期航班經航港局與我國航商、日本石垣地方政府等多方洽談促成。營運船隻由YAIMAMARU（八重山丸號）擔任，是目前營運台灣基隆至日本石垣島航線的客貨輪渡輪，由日方與台灣華岡集團合作，提供往返兩地的交通服務。

八重山株式會社表示，該航線於2026年5月28日開通，深受廣大旅客青睞，雖然7月起每周營運兩班往返，但截至9月，貨物裝卸作業尚未全面展開，且包括燃油成本飆升在內的營運成本已超出預期。預計客運需求也將下降。因此，在貨物裝卸問題最終解決之前，必須對整體業務進行重組，以確保航線營運的穩定性和可持續性。

謝國樑今天回應說，據他了解，停駛調整主要有兩個原因，一是淡季，因為秋冬有東北季風的關係會進入淡季；二是因為客貨的關係，必須調整。

謝國樑表示，他昨天得知消息後，立即打電話給業者關心及了解狀況，謝轉述，業者向他表示，調整完後在旺季有可能重新開航，這是業者的商業處理，但基隆市政府會從旁鼓勵、協助，靜待佳音。

謝國樑說，基隆市是多重的港口，會積極的來協助，整體的政策會讓業者有更好的經營環境，市府會做好大環境更好的鋪陳。