快訊

樹林今晨驚傳奪命車禍！清潔隊員掃街遭機車撞擊 送醫搶救不治

宣布成立世界災害管理聯盟 賴總統：台灣成為跨國防災協作中樞

MLB／台將新頁誕生！李灝宇敲本季第10轟、28長打 雙破張育成紀錄

聽新聞
0:00 / 0:00

新自強號太髒遭空氣塗鴉卻檢討員工？台鐵：僅告知不可再犯

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
台鐵新自強號車廂太髒覆蓋灰塵，遭「空氣塗鴉」畫史努比圖案。圖／旅客提供
台鐵新自強號車廂太髒覆蓋灰塵，遭「空氣塗鴉」畫史努比圖案。圖／旅客提供

台鐵新自強號車廂日前因積灰太厚，員工搞笑利用灰塵塗鴉出可愛卡通圖案，引發外界關注。沒想到台鐵第一時間除清潔車廂外，還傳出要懲處塗鴉員工，對此台鐵回應，只有請當事人提出說明報告，並警告不可再犯。

台鐵EMU3000型自強號近日因車廂太髒，遭人用厚厚灰塵塗鴉出史努比與肥嘟嘟左衛門等卡通圖案，粉專「來談鐵路」找到塗鴉者，發現竟是台鐵員工。沒想到卻傳出塗鴉者被台鐵懲處、要求寫檢討報告。

台鐵公司表示，七堵站調車人員於調車作業等待空檔時間，看見車廂外部車身積有灰塵，隨性用手套畫幾筆於車廂外部車身上，造成外界誤以為車廂遭塗鴉破壞。列車經清洗後確認車廂外部車身已恢復原貌，無破壞痕跡。

台鐵公司強調，本案因經媒體報導，車站請當事人提出說明報告，確認車廂確實無遭破壞。由主管告知當事人不可再犯，以免引起不必要之誤解。

台鐵新自強號車廂太髒覆蓋灰塵，遭「空氣塗鴉」畫史努比圖案。圖／旅客提供
台鐵新自強號車廂太髒覆蓋灰塵，遭「空氣塗鴉」畫史努比圖案。圖／旅客提供

台鐵新自強號車廂太髒覆蓋灰塵，遭「空氣塗鴉」畫上蠟筆小新裡肥嘟嘟左衛門圖案。圖／旅客提供
台鐵新自強號車廂太髒覆蓋灰塵，遭「空氣塗鴉」畫上蠟筆小新裡肥嘟嘟左衛門圖案。圖／旅客提供

台鐵 塗鴉 車廂

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

影／火車坐過頭乘客大鬧釀台鐵誤點40分鐘 警依公共危險罪逮捕

台鐵3天2起貨物列車出軌 失職人員懲處

影／男搭錯火車破壞台鐵「車長閥」被警逮捕影片曝 連喊6次救命

裸肩男大鬧亂按車長閥！台鐵區間車停在軌道致誤點 員警衝上車逮人

相關新聞

新自強號太髒遭空氣塗鴉卻檢討員工？台鐵：僅告知不可再犯

台鐵新自強號車廂日前因積灰太厚，員工搞笑利用灰塵塗鴉出可愛卡通圖案，引發外界關注。沒想到台鐵第一時間除清潔車廂外，還傳出要懲處塗鴉員工，對此台鐵回應，只有請當事人提出說明報告，並警告不可再犯。

基隆-石垣島航線撐4個月停駛 謝國樑致電業者轉述：旺季有可能復航

今年5月28日首航基隆到石垣島的定期渡輪YAIMAMARU（八重山丸號），原本為每周2班運營，在營運4個多月後，石垣市與商船八重山株式會社決定自10月1日起暫停營運。基隆市長謝國樑今天說，昨天得知消息後立致電業者關心，業者向他表示，調整完後在旺季有可能重新開航，基隆市政府會從旁鼓勵、協助，靜待佳音。

毒駕後想合法上路至少等4年！交通部修4法 最快今年第4季上路

毒駕問題猖狂，交通部一次預告修正相關四法，將毒駕防範全面法制化，最快今年第四季上路。未來因毒駕遭吊銷駕照者，若想重新考照，須先經3年禁考期，並完成防制教育訓練與戒癮治療；考照通過後，還須面臨長達1年的發照觀察期。換言之，毒駕者若想再度合法上路，至少得等上4年。

人氣插畫家cherng操刀 台北車站大廳變身貘魚廣場 旅客低頭看台灣好魚

台鐵台北車站的「微笑廣場」黑白格地板大廳，明年4月後走入歷史。在今年中秋節前，農業部攜手台鐵，將之打造「貘魚廣場」，由知名插畫家cherng操刀，以超人氣原創角色「LAIMO馬來貘」為主角，結合多款國產水產品進行創作，讓往來旅客低頭就能遇見台灣好魚。

周末晴朗高溫紫外線強 吳德榮：杜鵑將大迴轉 日本關東明後天豪雨威脅

把握周末好天氣，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今明兩天轉弱北風，水氣少，各地晴朗穩定。周末兩天中南部山區午後偶有局部短暫降雨的機率，明天北部山區亦有零星飄雨的機率。

今高溫飆36度明天水氣增 杜鵑颱風影響防長浪 中秋教師節連假天氣出爐

今天的天氣和昨天類似，中央氣象署表示，各地大多為晴到多雲的天氣，僅東北風迎風面的基隆北海岸、東半部地區、大台北山區及恆春半島偶有零星降雨，而午後南部地區及中部以北山區有零星短暫陣雨。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。