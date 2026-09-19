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新自強號太髒遭空氣塗鴉卻檢討員工？台鐵：僅告知不可再犯
台鐵新自強號車廂日前因積灰太厚，員工搞笑利用灰塵塗鴉出可愛卡通圖案，引發外界關注。沒想到台鐵第一時間除清潔車廂外，還傳出要懲處塗鴉員工，對此台鐵回應，只有請當事人提出說明報告，並警告不可再犯。
台鐵EMU3000型自強號近日因車廂太髒，遭人用厚厚灰塵塗鴉出史努比與肥嘟嘟左衛門等卡通圖案，粉專「來談鐵路」找到塗鴉者，發現竟是台鐵員工。沒想到卻傳出塗鴉者被台鐵懲處、要求寫檢討報告。
台鐵公司表示，七堵站調車人員於調車作業等待空檔時間，看見車廂外部車身積有灰塵，隨性用手套畫幾筆於車廂外部車身上，造成外界誤以為車廂遭塗鴉破壞。列車經清洗後確認車廂外部車身已恢復原貌，無破壞痕跡。
台鐵公司強調，本案因經媒體報導，車站請當事人提出說明報告，確認車廂確實無遭破壞。由主管告知當事人不可再犯，以免引起不必要之誤解。
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