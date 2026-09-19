每年逾3000乳癌患者離世 醫：健保署已擴大早期HER2陽性標靶藥物給付

乳癌高居台灣女性癌症發生率首位，每年新增近1萬8000名患者。苗栗市大千綜合醫院表示，全國每年有超過3000名女性乳癌患者不幸離世，關鍵就在於早期治療後仍面臨「長期復發風險」，中央健康保險署於今年7月1日起正式擴大早期HER2陽性乳癌的抗HER2標靶藥物健保給付範圍，將大幅減輕病患經濟壓力，讓更多早期患者免於復發陰霾。

大千醫院乳房外科醫師陳以涵表示，HER2（第二人類上皮生長因子受器）陽性乳癌約占所有乳癌患者25%至30%。這類型的癌細胞特性為分裂快速、轉移率高，且對傳統化療及抗荷爾蒙藥物較易產生抗藥性。研究指出，即使是確診時腫瘤極小、且無腋下淋巴結轉移的早期病人，若未接受標靶治療，10年內的復發率仍高達15%至20%。不過，國際臨床研究證實，早期無淋巴結轉移的HER2陽性病人如果接受抗HER2標靶藥物治療，能將復發風險降低一半以上，並顯著提高整體存活率。

她指出，過去抗HER2標靶藥物的健保給付條件較嚴格，僅限於已發生淋巴結轉移或荷爾蒙受體陰性且腫瘤大於2公分的患者。今年7月起，健保署放寬標準，新增以下兩種無腋下淋巴結轉移的早期患者納入給付範圍：

1.術後輔助治療：先接受手術且無淋巴轉移者，若為「ER陽性且腫瘤大於1公分」或「ER陰性且腫瘤大於0.5公分」者，於完成4次化療後可接續使用標靶藥物。 2.術前前導治療：無淋巴轉移且「腫瘤大於2公分」者，可在手術前使用化療搭配抗HER2標靶藥物進行治療。

陳以涵分享個案指出，門診一名64歲的黃姓女病患，日前確診為右側「三陽性」乳癌第一期（ER、PR及HER2皆為陽性），腫瘤大小為1.1公分且無淋巴轉移。依過去規定需自費負擔昂貴的標靶藥物，幸逢7月1日健保新制實施，患者順利獲得健保給付，得以在手術後接受化療搭配抗HER2標靶藥物輔助治療，預計完成最多18次的完整療程。

陳以涵強調，乳癌一、二期的五年存活率高達95%，但復發風險仍是病人心頭大患。這次健保放寬給付條款，不僅大幅減輕患者與家庭的經濟負擔，更讓台灣的乳癌治療指引一舉與國際醫療標準接軌，幫助更多早期病患在黃金治療期獲得精準醫療，勇敢邁向治癒目標。

黃姓女子確診為三陽性乳癌第一期，腫瘤大小1公分且無淋巴轉移（紅圈處），符合健保規範使用藥物。圖／大千綜合醫院提供