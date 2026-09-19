快訊

樹林今晨驚傳奪命車禍！清潔隊員掃街遭機車撞擊 送醫搶救不治

宣布成立世界災害管理聯盟 賴總統：台灣成為跨國防災協作中樞

MLB／台將新頁誕生！李灝宇敲本季第10轟、28長打 雙破張育成紀錄

聽新聞
0:00 / 0:00

每年逾3000乳癌患者離世 醫：健保署已擴大早期HER2陽性標靶藥物給付

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
陳以涵醫師表示，早期無淋巴結轉移的HER2陽性病人若接受抗HER2標靶藥物治療，能將復發風險降低一半以上。圖／大千綜合醫院提供
陳以涵醫師表示，早期無淋巴結轉移的HER2陽性病人若接受抗HER2標靶藥物治療，能將復發風險降低一半以上。圖／大千綜合醫院提供

乳癌高居台灣女性癌症發生率首位，每年新增近1萬8000名患者。苗栗市大千綜合醫院表示，全國每年有超過3000名女性乳癌患者不幸離世，關鍵就在於早期治療後仍面臨「長期復發風險」，中央健康保險署於今年7月1日起正式擴大早期HER2陽性乳癌的抗HER2標靶藥物健保給付範圍，將大幅減輕病患經濟壓力，讓更多早期患者免於復發陰霾。

大千醫院乳房外科醫師陳以涵表示，HER2（第二人類上皮生長因子受器）陽性乳癌約占所有乳癌患者25%至30%。這類型的癌細胞特性為分裂快速、轉移率高，且對傳統化療及抗荷爾蒙藥物較易產生抗藥性。研究指出，即使是確診時腫瘤極小、且無腋下淋巴結轉移的早期病人，若未接受標靶治療，10年內的復發率仍高達15%至20%。不過，國際臨床研究證實，早期無淋巴結轉移的HER2陽性病人如果接受抗HER2標靶藥物治療，能將復發風險降低一半以上，並顯著提高整體存活率。

她指出，過去抗HER2標靶藥物的健保給付條件較嚴格，僅限於已發生淋巴結轉移或荷爾蒙受體陰性且腫瘤大於2公分的患者。今年7月起，健保署放寬標準，新增以下兩種無腋下淋巴結轉移的早期患者納入給付範圍：

1.術後輔助治療：先接受手術且無淋巴轉移者，若為「ER陽性且腫瘤大於1公分」或「ER陰性且腫瘤大於0.5公分」者，於完成4次化療後可接續使用標靶藥物。

2.術前前導治療：無淋巴轉移且「腫瘤大於2公分」者，可在手術前使用化療搭配抗HER2標靶藥物進行治療。

陳以涵分享個案指出，門診一名64歲的黃姓女病患，日前確診為右側「三陽性」乳癌第一期（ER、PR及HER2皆為陽性），腫瘤大小為1.1公分且無淋巴轉移。依過去規定需自費負擔昂貴的標靶藥物，幸逢7月1日健保新制實施，患者順利獲得健保給付，得以在手術後接受化療搭配抗HER2標靶藥物輔助治療，預計完成最多18次的完整療程。

陳以涵強調，乳癌一、二期的五年存活率高達95%，但復發風險仍是病人心頭大患。這次健保放寬給付條款，不僅大幅減輕患者與家庭的經濟負擔，更讓台灣的乳癌治療指引一舉與國際醫療標準接軌，幫助更多早期病患在黃金治療期獲得精準醫療，勇敢邁向治癒目標。

黃姓女子確診為三陽性乳癌第一期，腫瘤大小1公分且無淋巴轉移（紅圈處），符合健保規範使用藥物。圖／大千綜合醫院提供
黃姓女子確診為三陽性乳癌第一期，腫瘤大小1公分且無淋巴轉移（紅圈處），符合健保規範使用藥物。圖／大千綜合醫院提供

陳以涵醫師表示健保署已於7月1日放寬「抗HER2標靶藥物」給付範圍。圖／大千綜合醫院提供
陳以涵醫師表示健保署已於7月1日放寬「抗HER2標靶藥物」給付範圍。圖／大千綜合醫院提供

乳癌 健保署 健保

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

末期腎病32%前一年曾住ICU…醫籲導入「這」治療 洗腎王國有機會拚翻身

科普好健康／輸尿管結石釀腎水腫 新技術造福長輩病人

如廁跌倒就醫竟長4公分腦瘤 北醫附醫精準開顱為她保留30年長髮

水冷式高頻熱凝療法拒賠 法官批保險公司推諉：一樣是手術要付保險金

相關新聞

新自強號太髒遭空氣塗鴉卻檢討員工？台鐵：僅告知不可再犯

台鐵新自強號車廂日前因積灰太厚，員工搞笑利用灰塵塗鴉出可愛卡通圖案，引發外界關注。沒想到台鐵第一時間除清潔車廂外，還傳出要懲處塗鴉員工，對此台鐵回應，只有請當事人提出說明報告，並警告不可再犯。

基隆-石垣島航線撐4個月停駛 謝國樑致電業者轉述：旺季有可能復航

今年5月28日首航基隆到石垣島的定期渡輪YAIMAMARU（八重山丸號），原本為每周2班運營，在營運4個多月後，石垣市與商船八重山株式會社決定自10月1日起暫停營運。基隆市長謝國樑今天說，昨天得知消息後立致電業者關心，業者向他表示，調整完後在旺季有可能重新開航，基隆市政府會從旁鼓勵、協助，靜待佳音。

毒駕後想合法上路至少等4年！交通部修4法 最快今年第4季上路

毒駕問題猖狂，交通部一次預告修正相關四法，將毒駕防範全面法制化，最快今年第四季上路。未來因毒駕遭吊銷駕照者，若想重新考照，須先經3年禁考期，並完成防制教育訓練與戒癮治療；考照通過後，還須面臨長達1年的發照觀察期。換言之，毒駕者若想再度合法上路，至少得等上4年。

人氣插畫家cherng操刀 台北車站大廳變身貘魚廣場 旅客低頭看台灣好魚

台鐵台北車站的「微笑廣場」黑白格地板大廳，明年4月後走入歷史。在今年中秋節前，農業部攜手台鐵，將之打造「貘魚廣場」，由知名插畫家cherng操刀，以超人氣原創角色「LAIMO馬來貘」為主角，結合多款國產水產品進行創作，讓往來旅客低頭就能遇見台灣好魚。

周末晴朗高溫紫外線強 吳德榮：杜鵑將大迴轉 日本關東明後天豪雨威脅

把握周末好天氣，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今明兩天轉弱北風，水氣少，各地晴朗穩定。周末兩天中南部山區午後偶有局部短暫降雨的機率，明天北部山區亦有零星飄雨的機率。

今高溫飆36度明天水氣增 杜鵑颱風影響防長浪 中秋教師節連假天氣出爐

今天的天氣和昨天類似，中央氣象署表示，各地大多為晴到多雲的天氣，僅東北風迎風面的基隆北海岸、東半部地區、大台北山區及恆春半島偶有零星降雨，而午後南部地區及中部以北山區有零星短暫陣雨。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。