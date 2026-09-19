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長輩狂看AI短劇！他曝「音效、口白都瞎」 過來人揭真相：會停不下來

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，身邊不少長輩非常喜歡看AI短影音，讓他感到十分困惑，好奇究竟是什麼魅力吸引長輩一看再看？示意圖／AI生成
一名網友分享，身邊不少長輩非常喜歡看AI短影音，讓他感到十分困惑，好奇究竟是什麼魅力吸引長輩一看再看？示意圖／AI生成

近來網路上掀起一波AI生成短劇風潮，從劇情、人物到聲音都能透過人工智慧製作，成為部分民眾打發時間的新選擇。對此，一名網友分享，身邊不少長輩非常喜歡看AI短影音，讓他感到十分困惑，好奇究竟是什麼魅力吸引長輩一看再看？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「真的有人在看AI短劇喔」為題，指出自己近期無意間發現，身邊有不少長輩都在看AI生成的短片，而且看得相當入迷。不過，他實際接觸後卻完全無法理解影片好看的地方，從音效到口白都讓覺得相當突兀，忍不住發問「現在真的有人在看AI短劇嗎？」。

貼文一出後，不少網友都表示「開始有抖音真人演員劇組失業了吧」、「一堆長輩天天看」、「我老婆超愛看」、「其實蠻多好看的」、「我爸媽根本停不下來」、「一堆人都看過啊，但喜不喜歡就另外的事」、「老人都在看」。

此外，也有網友分析「看了很多，我來回答你，都是重口味劇情，人物要多機車就多機車，劇情要多扯就多扯」、「比連續劇有品質又多產，而且演員演技穩定」、「節奏快、劇情狗血無腦，容易上癮」、「你自己看看現在的AI短劇有多精緻，就知道為啥一堆人看了」、「AI演員好看啊，只要劇情合理就不錯看」、「有的AI劇，劇情真的不錯」。

事實上，不少人一開始看AI短劇後就停不下來。本站曾報導，國防醫學大學兼任臨床教授、精神健康基金會精神健康指數組召集人楊聰財表示，AI短劇之所以容易讓人欲罷不能，並非只是自制力不足，而是精準抓住人類大腦的獎賞機制、情緒需求與心理補償，讓人不斷期待「下一集會更精彩」。

楊聰財建議，AI短劇本身並不是洪水猛獸，重點在於是否影響睡眠、工作及生活，他建議可從以下三件事開始：

1.不要把短劇放在床上看，讓床重新和睡眠建立連結。

2.不要靠意志力停止，要靠環境停止，設定觀看時間、關閉自動播放、把手機放遠一點，都比「我一定要忍住」有效。

3.問自己現在是真的想娛樂，還是只是想逃離今天？這個問題非常重要；因為如果答案是後者，那麼你真正需要的可能不是下一集，而是一場散步、一個擁抱、一段音樂、一次聊天，甚至只是安安靜靜坐十分鐘。

長輩 AI短劇

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