星宇蟬聯SKYTRAX五星 奪全球最整潔航空第一名

星宇航空表示，18日在英國倫敦舉行的2026年SKYTRAX全球航空公司大獎正式獲頒五星航空認證，連續兩年獲得航空業最高榮譽，並榮獲「全球最整潔航空公司」第一名。

星宇航空發布新聞稿指出，自2025年開航滿5年首度獲得SKYTRAX五星航空評級後，2026年再度蟬聯，持續榮獲航空業最高等級的服務肯定；SKYTRAX五星航空評級依據嚴謹的現場稽核與綜合評比，涵蓋機場服務、客艙環境、機上服務、餐飲品質等多項面向。

至於「全球最整潔航空公司」則聚焦於旅客在旅程中所接觸的客艙環境清潔維護，包括座艙、座椅、餐桌、地毯、廁所等。

星宇航空執行長翟健華表示，星宇航空能連續兩年獲得SKYTRAX五星航空認證實感榮幸，今年更進一步獲選為全球最整潔航空公司第一名，這不只是對星宇航空服務品質的肯定，更是對全體員工長期堅持每一個細節的最大鼓勵。

翟健華提到，從客艙環境、餐飲服務到旅客接觸的每一個環節，公司始終希望提供超越期待的飛行體驗，感謝全球旅客的支持以及員工在第一線與幕後的投入，他說，未來將持續以旅客需求為核心，不斷精進服務與品質，讓星宇航空成為旅客每一次旅程中值得信賴的選擇。

SKYTRAX執行長普雷斯德（Edward Plaisted）表示，恭喜星宇航空獲得全球最整潔航空公司第一名這項卓越成就，這是SKYTRAX全球航空公司大獎中競爭最激烈的獎項之一，也為航空公司樹立高標準，同時星宇航空致力於為所有艙等旅客提供的高品質飛行體驗，也獲得了五星級的最高肯定。