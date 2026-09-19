快訊

樹林今晨驚傳奪命車禍！清潔隊員掃街遭機車撞擊 送醫搶救不治

宣布成立世界災害管理聯盟 賴總統：台灣成為跨國防災協作中樞

MLB／台將新頁誕生！李灝宇敲本季第10轟、28長打 雙破張育成紀錄

聽新聞
0:00 / 0:00

星宇蟬聯SKYTRAX五星 奪全球最整潔航空第一名

中央社／ 台北19日電
星宇航空。聯合報系資料照
星宇航空。聯合報系資料照

星宇航空表示，18日在英國倫敦舉行的2026年SKYTRAX全球航空公司大獎正式獲頒五星航空認證，連續兩年獲得航空業最高榮譽，並榮獲「全球最整潔航空公司」第一名。

星宇航空發布新聞稿指出，自2025年開航滿5年首度獲得SKYTRAX五星航空評級後，2026年再度蟬聯，持續榮獲航空業最高等級的服務肯定；SKYTRAX五星航空評級依據嚴謹的現場稽核與綜合評比，涵蓋機場服務、客艙環境、機上服務、餐飲品質等多項面向。

至於「全球最整潔航空公司」則聚焦於旅客在旅程中所接觸的客艙環境清潔維護，包括座艙、座椅、餐桌、地毯、廁所等。

星宇航空執行長翟健華表示，星宇航空能連續兩年獲得SKYTRAX五星航空認證實感榮幸，今年更進一步獲選為全球最整潔航空公司第一名，這不只是對星宇航空服務品質的肯定，更是對全體員工長期堅持每一個細節的最大鼓勵。

翟健華提到，從客艙環境、餐飲服務到旅客接觸的每一個環節，公司始終希望提供超越期待的飛行體驗，感謝全球旅客的支持以及員工在第一線與幕後的投入，他說，未來將持續以旅客需求為核心，不斷精進服務與品質，讓星宇航空成為旅客每一次旅程中值得信賴的選擇。

SKYTRAX執行長普雷斯德（Edward Plaisted）表示，恭喜星宇航空獲得全球最整潔航空公司第一名這項卓越成就，這是SKYTRAX全球航空公司大獎中競爭最激烈的獎項之一，也為航空公司樹立高標準，同時星宇航空致力於為所有艙等旅客提供的高品質飛行體驗，也獲得了五星級的最高肯定。

星宇 星宇航空 航空公司

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

亞太航空掀購機潮 長榮、華航、星宇擴大機隊布局

華航強攻轉機歐美商機 透過天合聯盟擴大航網

國籍航空取消工作牌揭露全名 2027年起分階段陸續換發

亞運／中華奧會主席蔡家福領軍 名古屋亞運最大團抵達

相關新聞

新自強號太髒遭空氣塗鴉卻檢討員工？台鐵：僅告知不可再犯

台鐵新自強號車廂日前因積灰太厚，員工搞笑利用灰塵塗鴉出可愛卡通圖案，引發外界關注。沒想到台鐵第一時間除清潔車廂外，還傳出要懲處塗鴉員工，對此台鐵回應，只有請當事人提出說明報告，並警告不可再犯。

基隆-石垣島航線撐4個月停駛 謝國樑致電業者轉述：旺季有可能復航

今年5月28日首航基隆到石垣島的定期渡輪YAIMAMARU（八重山丸號），原本為每周2班運營，在營運4個多月後，石垣市與商船八重山株式會社決定自10月1日起暫停營運。基隆市長謝國樑今天說，昨天得知消息後立致電業者關心，業者向他表示，調整完後在旺季有可能重新開航，基隆市政府會從旁鼓勵、協助，靜待佳音。

毒駕後想合法上路至少等4年！交通部修4法 最快今年第4季上路

毒駕問題猖狂，交通部一次預告修正相關四法，將毒駕防範全面法制化，最快今年第四季上路。未來因毒駕遭吊銷駕照者，若想重新考照，須先經3年禁考期，並完成防制教育訓練與戒癮治療；考照通過後，還須面臨長達1年的發照觀察期。換言之，毒駕者若想再度合法上路，至少得等上4年。

人氣插畫家cherng操刀 台北車站大廳變身貘魚廣場 旅客低頭看台灣好魚

台鐵台北車站的「微笑廣場」黑白格地板大廳，明年4月後走入歷史。在今年中秋節前，農業部攜手台鐵，將之打造「貘魚廣場」，由知名插畫家cherng操刀，以超人氣原創角色「LAIMO馬來貘」為主角，結合多款國產水產品進行創作，讓往來旅客低頭就能遇見台灣好魚。

周末晴朗高溫紫外線強 吳德榮：杜鵑將大迴轉 日本關東明後天豪雨威脅

把握周末好天氣，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今明兩天轉弱北風，水氣少，各地晴朗穩定。周末兩天中南部山區午後偶有局部短暫降雨的機率，明天北部山區亦有零星飄雨的機率。

今高溫飆36度明天水氣增 杜鵑颱風影響防長浪 中秋教師節連假天氣出爐

今天的天氣和昨天類似，中央氣象署表示，各地大多為晴到多雲的天氣，僅東北風迎風面的基隆北海岸、東半部地區、大台北山區及恆春半島偶有零星降雨，而午後南部地區及中部以北山區有零星短暫陣雨。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。