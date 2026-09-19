今晴朗熱飆34度高溫！周日北部變天 杜鵑明後天恐亂日本關東航班

今天天氣穩定，天氣風險公司天氣分析師黃國致表示，台灣周邊為東北風環境，水氣少，迎風面基隆北海岸、東北部、恆春半島及大台北山區多雲零星偶有雨，其餘各地為晴到多雲天氣，午後南部地區及中南部山區零星有短暫陣雨發生機會。

氣溫方面，今天北部地區約23至32度，中部地區約24至33度，南部地區約26至34度，東部地區約23至31度。日間偏熱，夜晚清晨感受稍涼。日夜溫差大。

明天台灣周邊偏北風稍增強，迎風面水氣略增多，黃國致表示，桃園以北、大台北地區及宜蘭多雲局部有短暫陣雨，花東及恆春半島有零星雨，其他地區仍為多雲到晴天氣。午後南部地區及各地山區局部有短暫陣雨發生機會。北部地區約23至30度，中部地區約24至33度，南部地區約26至32度，東部地區約22至31度。北部地區受雲量增多及降雨影響，日間高溫略降。

黃國致表示，下周一至下周二偏北至東北風環境，水氣再度減少，各地大多為多雲到晴天氣，基隆北海岸及東北部地區零星有雨。午後南部地區及中南部山區，零星有短暫陣雨。北部地區約22至30度，中部地區約24至33度，南部地區約25至32度，東部地區約22至31度，日夜溫差仍大。

下周五開始中秋節和教師節連續假期，他說，下周三至下周五台灣周邊逐漸轉為偏東風環境，東側水氣略增，基隆北海岸、東部及恆春半島零星有雨，西半部地區晴到多雲；午後南部地區及各地山區局部有短暫陣雨。日間仍偏熱，夜晚清晨有涼意。

夜晚清晨中南部空曠地區易有低雲，能見度稍差外出多留意。

明天至下周二受颱風外圍偏北風影響，基隆北海岸、馬祖、東部（含蘭嶼、綠島）沿海及恆春半島風浪較大，有長浪發生機會，海邊活動及海上作業注意安全。

關於颱風動態，他說，杜鵑颱風明天至下周一掠過日本關東外海一帶，前往日本關東地區差旅的民眾，留意颱風對航班造成的影響。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。