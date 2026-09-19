新冠疫苗副作用聚焦！網路十大熱門話題揭曉 醫師破解錯誤迷思

新冠病毒已進入週期性流行，疾病管制署日前亦指出，國內新冠疫情持續上升且仍處流行期，加上暑假出遊、人潮往來增加，也讓病毒傳播風險再次受到關注。

只是，面對一波波新冠疫苗接種建議，大眾心態早已從疫情初期的「搶著預約」，轉變成「還需要打疫苗嗎」、「確診過還要不要打」的心理拉鋸。對於疫苗的效益與安全性，網路上也出現各種不同看法與疑慮，甚至有人因為網路上的零星傳言而感到不安。

究竟網路社群最熱門的新冠疫苗討論焦點在哪裡？《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，盤點Threads上討論度最高的「新冠病毒相關網路熱議話題TOP 10」，從數據看見民眾最集中的疑問與擔憂，並結合醫學實證，解答大家對疫苗效益、安全性等常見疑問。

No.1 疫苗副作用與後遺症

示意圖／Freepik

示意圖／Freepik

接種新冠疫苗後出現身體不適，究竟是疫苗不良反應？還是剛好與其他疾病同時發生？這是Threads上最受關注的新冠疫苗話題。聲量達13,647筆，也是本次榜單中唯一破萬筆的話題。其中，一則詢問接種疫苗後身體變化的貼文，吸引大量網友分享自身經驗，累計達149萬次瀏覽。

有網友分享「遇到很多打完疫苗然後心律不整的」、「疫苗副作用最大，就半天酸痛」；也有人提到「我總覺得我的自體免疫疾病，是因為打疫苗3劑而激發出來的」、「打完疫苗後的自體免疫風暴。這是我人生生理上最可怕的反應」。

許多民眾對新冠疫苗的印象還停留在疫情時期。黃立民教授表示，現在的新冠疫苗已與以往不同，今年將採用新世代新冠疫苗，mRNA劑量是前一代疫苗的1/5，副作用可望減少約一半，民眾不應讓早期疫情時期接種疫苗的舊印象成為現在抗拒疫苗的原因。

黃立民教授指出，國外非常多研究已顯示，接種新冠疫苗並不會增加自體免疫疾病風險，而且在大型臨床試驗中也沒有再出現任何心肌炎、心包膜炎的案例，其風險遠比感染新冠病毒後還低，民眾無須因過去的經驗而對疫苗卻步。65歲以上長者及慢性病族群務必把握公費疫苗接種機會，新冠疫苗和流感疫苗一起完成接種，降低肺部併發重症、心肌梗塞與中風的風險。

No.2 疫苗保護效果

「都打疫苗了，怎麼還是確診？」、「新冠疫苗都打過了，應該不用一直打了？」這些疑問至今仍很常見，也讓「疫苗保護力」成為第二大熱議話題。

不少網友會質疑疫苗效果，有人分享「那個時候XX疫苗就是個謎，更何況當時還有疫苗組合追求最高保護力的做法」；另一派人則認為，疫苗不是打了就完全不會確診，主要作用仍是降低重症與死亡風險、「疫苗是防重症又不是防確診」、「防疫習慣是日常防線，疫苗是降低重症的底線，不能互換」。

黃立民教授表示，新冠疫苗的主要目的並不是保證「完全不會感染」，而是降低感染後發展為重症與死亡的風險。換個方式理解，就像開車繫安全帶不能保證不會發生車禍，但能在事故發生時降低嚴重傷害風險；新冠疫苗的保護作用也不宜只用「有沒有確診」來判斷。

No.3 疫苗與癌症關聯性

示意圖／Magnific

示意圖／Magnific

癌症本來就是讓人聞之色變的疾病，當網路出現「打完疫苗後突然身體不適，進去醫院檢查癌症末期」、「新冠加強針會摧毀免疫防線，導致癌症瘋狂復發」等說法時，部分接種者可能會聯想到自身或身邊親友的癌症案例，進而提出與疫苗因果相關的疑問。

有人坦言「雖然不確定新冠疫苗與癌症關係，但好像滿多懷疑有相關」，也有人聲稱「打過新冠疫苗的話那就要小心渦輪癌，因為那個疫苗會把全身的免疫系統給打趴」、「懷疑疫苗是否有造成免疫系統改變，年輕族群的癌症似乎變多了」。

網路上關於「渦輪癌」的說法，也讓不少人感到不安。黃立民教授解釋，mRNA只會利用細胞質中的核糖體製造病毒蛋白，誘發對病毒的免疫反應，並不會進到細胞核，更不會改變人體的DNA而導致癌症。

有關網路盛傳「美國FDA承認COVID mRNA疫苗會導致癌症」的說法，台灣事實查核中心也曾為此闢謠，並說明FDA並未發布相關資訊。同時，台灣事實查核中心指出，該傳言的來源網站過去曾多次刊登錯誤疫苗資訊。

接種新冠疫苗反而有助於降低癌症死亡風險，黃立民教授進一步分享，法國一項涵蓋約2,800萬名18至59歲成年人的全國性研究顯示，相較未接種者，接種mRNA新冠疫苗者的4年全因死亡風險降低約25%、癌症死亡風險降低約15%。

No.4 疫情現況

新冠肺炎疫情真的過去了嗎？每當身邊又開始有人咳嗽、發燒，或社群出現確診消息，「新冠是不是又來了」的討論就會重新冒出來。

衛福部日前也在Threads提醒，7月中旬至9月初仍是夏季新冠流行期，相關貼文累計超過50萬次瀏覽，也吸引不少網友留言。有人表示「幫忙宣傳！新冠疫情又開始了」、「最近感冒的人真的蠻多的，所以外出我都一定會戴好口罩」，也有人提醒「大家好好照顧自己，好好防疫注意健康」。

根據疾病管制署2026年第35週（9月1日至7日）《COVID-19疫情週報》，國內疫情仍處高原期，當週全國COVID-19門急診就診20,199人次、住院315人次。另據9月1日至7日監測資料，該週新增73例新冠併發重症、15例死亡。疾管署也提醒，近期仍持續出現重症及死亡病例，高齡者與慢性病患者仍是需要特別留意的族群。

No.5 國外疫苗接種建議

新冠疫苗還要不要打？不少人除了參考國內建議，也會特別留意其他國家的做法。美國相關政策一有變化，往往很快就在社群上引發討論，有網友就表示「現在美國的疫苗政策被政治和疫苗懷疑論攪得有點亂」。

2025年間，美國新冠疫苗政策確實出現不同變化。5月，美國衛生部長小羅勃甘迺迪在社群媒體X上發布影片表示，健康兒童與健康孕婦不再列入CDC的新冠疫苗建議接種時程；同年9月，美國疾病管制與預防中心（CDC）所屬預防接種諮詢委員會（ACIP）則公布2025至2026年接種建議，新增「共同臨床決策」機制，也就是民眾先與醫護人員討論，再依個人健康狀況與重症風險決定是否接種。

不過，這並不等於美國全面「不再建議接種新冠疫苗」。疾管署2025年9月20日特別澄清，美國ACIP對成人高風險對象仍建議接種新冠疫苗，最新建議主要是新增「共同臨床決策」機制，「成人高風險族群」仍建議接種新冠疫苗。台灣事實查核中心也曾針對「美國疫苗諮詢委員會徹底終止廣泛接種新冠疫苗」的說法進行查核，指出相關傳言未提供完整脈絡，容易讓人誤解美國已終止新冠疫苗接種。

No.6 疫苗採購爭議

回顧疫情高峰期，疫苗供應與採購一度是全民高度關注的焦點。2026年8月，台中地檢署偵結起訴一起涉及慈濟BNT疫苗採購的詐騙案件，也讓2021年間民間團體與政府採購BNT疫苗的背景、中間人角色及相關決策，再度成為社群討論焦點，掀起聲量高峰。

不少網友對慈濟捲入詐騙案件感到不捨，有人表示「慈濟為了救台灣人的生命買疫苗被詐騙」、「看到慈濟疫苗採購疑似遭詐騙的事件，讓我非常難過」；也有人認為「就是怕慈濟被騙才說等一等，結果講不聽真的被騙了啊」。另有網友回顧當時的疫苗供應背景，提到「國內不是窮到一劑疫苗都沒有，而是民眾要求要打不同廠牌的疫苗，才會發生這樣的事」。

No.7 接種必要性

示意圖／Magnific

示意圖／Magnific

新冠疫情不像以前天天登上頭條，「還要不要打疫苗」自然成了很多人的現實問題。有人只固定打流感疫苗，也有人認為自己抵抗力不錯，沒有繼續接種的必要。

網友看法相當分歧，有人說「新冠不打，只打流感」、「抵抗力好，疫苗根本不用打」，也有人認為「確實打疫苗有風險，但整體來說利大於弊」。

黃立民教授指出，新冠病毒變異速度快，加上過去感染或接種疫苗所建立的免疫保護力會隨時間下降，因此疫苗也需要隨著流行病毒株持續更新，才能建立足夠保護力，因應病毒株演變，今年10月1日起提供的新世代新冠疫苗也將更新為XFG疫苗。提醒長者、糖尿病、心血管疾病等高風險族群務必接種新冠疫苗，感染絕不是普通感冒，重症及死亡風險是一般人的數倍。

No.8 疫苗與猝死關聯

只要出現猝死、心肌梗塞等新聞，社群上總有人把原因聯想到新冠疫苗。Threads上就有網友發文詢問，COVID之後是否出現更多年輕人心梗猝死的情況，累計吸引42萬次瀏覽，也讓疫苗與猝死之間是否存在關聯，再度成為討論焦點。

有脆友質疑「懷疑疫苗是否有造成免疫系統改變，年輕族群的癌症似乎變多了」、「都已經證實了是疫苗導致的，有一些醫生為了保住自己的飯碗，不敢說真相」、「好多年輕人得癌，我非常懷疑」；也有人把原因拉回生活習慣，「是現在的人都太愛亂吃東西了！美食、甜點、高油、高糖、高鈉，亂吃一通，有時候越好吃越貴的東西，其實更毒」。

對於網路上將猝死與新冠疫苗連結的質疑，黃立民教授指出，根據食藥署疫苗不良事件通報系統顯示，新冠疫苗不良事件通報率每十萬劑約為2.1件，與流感疫苗差不多，整體安全性已有持續監測數據支持。網路上的疾病或猝死個案，雖發生於接種疫苗後，但這並不能直接證明兩者具有因果關係，仍應回到實際監測數據與科學證據判斷。

No.9 疫苗廠牌偏好

到底該選哪一款疫苗？不少人會看看自己的身體狀況、回想過去的接種經驗，再評估自己對不同副作用的接受程度。

網友就分享「我只是想打副作用少一點的品牌啊」、「不想打疫苗，怕較多副作用」。但有偏好的同時，實際能選哪一款，還是得看當年度有哪些疫苗，以及自己的年齡是否符合接種條件。

疾管署於2026年8月公布秋冬新冠疫苗規劃，今年共採購240萬劑，包括mRNA新冠疫苗220萬劑及蛋白質次單元疫苗20萬劑，提供不同製程疫苗接種。疾管署指出，流感疫苗及新冠疫苗公費接種對象依循過往，維持以65歲以上長者及具重症風險因子者等10類公費接種對象為主。且延續「左流右新」共同接種策略，如65歲以上長者、學齡前幼兒、醫事防疫人員、慢性病病人及學生等自10月1日起開打，50至64歲無高風險慢性病成人則於第二階段11月2日起開打。

No.10 新冠肺炎流感化

示意圖／Freepik

示意圖／Freepik

「確診狀態也就像一般感冒症狀，兩三天就好很多了」、「我沒打疫苗症狀也是跟感冒一樣啊」，不少網友以自身感染經驗認為，現在的新冠症狀已和一般感冒差不多。也有人分享「全家三人都沒打COVID-19疫苗，一人完全無確診，兩人確診像一般感冒，五天就恢復正常，所以自身免疫力比較重要」。

隨著多數感染者症狀比疫情初期輕微，「新冠是不是已經感冒化」也成為常見討論。黃立民教授引用丹麥大型研究指出，即使進入後疫情時期，新冠所造成的疾病負擔仍不容忽視，研究期間因新冠住院及死亡的風險皆高於流感。

感染新冠病毒影響的不只有肺部，而是全身器官，尤其高齡或慢性病患者可能因感染使原本控制良好的慢性疾病再次失控，甚至引發更嚴重併發症；此外，症狀緩解也不代表影響就此結束，部分感染者康復後仍可能持續出現疲倦、腦霧、呼吸困難等長新冠症狀。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2025年8月20日至2026年8月19日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理2000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，本調查僅限Threads社群，針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

〖網路溫度計DailyView調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫〗

《網路溫度計DailyView》

看更多網路溫度計文章

新冠又有新變異株？BA.3.5症狀？麻疹新增2個案、公費流感疫苗首破700萬劑

夏天感冒更難好？十大NG習慣讓免疫力下降 狂喝冰飲、冷氣狂吹都上榜

腎臟正在默默受傷？十大傷腎行為排行榜 環境重金屬累積成隱形地雷

2026腸病毒71型預防全攻略：疫苗怎麼選、接種時程表一次看懂

流感、腸胃炎、新冠夾擊！居家清潔「新標準」3訣竅跟病毒說Bye Bye