人氣插畫家cherng操刀 台北車站大廳變身貘魚廣場 旅客低頭看台灣好魚

台鐵台北車站的「微笑廣場」黑白格地板大廳，明年4月後走入歷史。在今年中秋節前，農業部攜手台鐵，將之打造「貘魚廣場」，由知名插畫家cherng操刀，以超人氣原創角色「LAIMO馬來貘」為主角，結合多款國產水產品進行創作，讓往來旅客低頭就能遇見台灣好魚。

台鐵公司在疫情過後的2020年7月12日，啟用「微笑廣場」。為台北車站中央大廳的棋盤格地面上，貼上微笑圖案與10種語言寫下的「微笑」，象徵對不同族群、不同文化的尊重與包容，也展現台灣的多元價值。

新光三越7月底正式接手台北車站商場經營權，預計投入10億重新打造國門形象。據悉，新光三越已於8月底向台鐵提交「整建計畫書」，預計年底起分3階段施工。招牌地標大廳黑白格將在明年4月後走入歷史，新風格傳出將採「城市客廳」概念規畫。

因應中秋佳節將近，農業部為推廣優質國產水產品，和台鐵公司合作，在台北車站1樓大廳打造「貘魚廣場」。

農業部表示，台北車站是國外內旅客必經的重要交通樞紐，大廳廣場更是台灣極具特色的無邊界公共空間，熙來人往的人潮也是所有遊客的共同記憶。以「#台灣水產 唯一選擇」地貼選定「台灣好魚」主題，另搭配食魚教育展覽，讓國內外旅客在匆忙旅途中，能停下腳步，了解並認識國產的水產品。

而地貼視覺由插畫家cherng筆下的經典黑白角色馬來貘擔綱主角，結合台灣鯛、鰻魚、虱目魚、午仔魚、鬼頭刀、龍虎斑及金目鱸等國產漁產品，並由設計師周雨衛協助視覺整合，將經典黑白棋盤格化身為巨大水產舞台。

農業部說，視覺上呈現馬來貘與各類魚種的趣味互動圖像，將專業的漁業品種特色，轉化為老少咸宜、兼具美感與趣味的巨幅水產圖鑑。不僅有助食魚教育推廣，又能保留插畫家自身獨特風格，吸引眾多通勤族、親子家庭及國內外觀光客駐足圍觀、打卡拍照。

除馬來貘的視覺帶動，農業部也在車站大廳規畫展示區，介紹7款魚種與推薦吃法，希望透過趣味互動展示與實用資訊，帶動全台灣民眾一起挺國產水產，在日常採買與家庭用餐時優先選擇在地新鮮水產。

農業部表示，這次展出與台鐵公司合作，選定人潮匯聚的台北車站挑高大廳作為展演舞台，落實公共空間美學與生活推廣。過去也多次與台鐵公司合作，推出期間限定的「鯛鰻便當」及國產水果優惠活動，後續雙方將持續攜手合作，讓國內外旅客更加認識台灣農產。

為深化「台灣農產 唯一選擇」品牌，農業部說，未來將持續進行「最台灣的味道：台灣農產X台味金曲」系列宣傳活動，包括串聯台鐵、高鐵及捷運等重要交通節點燈箱廣告，以及搭配「#台灣農產 唯一選擇」互動微型網站( https://taiagrioc.com/ )食農教育快問快答抽好禮活動，藉由線上線下活動拉近國產農漁畜產品與民眾日常生活的距離，進而用實際消費行為支持在地農產品。

農業部強調，國產水產品除具備「新鮮、美味、安全」的絕對優勢，更具有食物里程短、低碳足跡的永續價值。民眾可透過「買魚去」平台( https://gofish.atri.org.tw/ )採買，該平台不定期推出優惠組合供民眾挑選。