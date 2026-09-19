中秋教師節連假「秋老虎下山」 專家：中南部恐飆34度以上高溫

中秋及教師節連假將迎「秋老虎」？什麼是秋老虎？氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，秋老虎不是正式的氣象學名詞，而是民間對初秋已經出現秋意、東北季風開始影響後，天氣又重新轉為晴朗炎熱的一段天氣的稱呼。

秋老虎的典型特徵，林得恩說，是天氣轉晴、水氣減少，清晨、夜晚已經有秋涼感，白天高溫快速回升，日夜溫差大。有種早晚像秋天、中午又像夏天的感覺。

他說，每年9月中旬前後，當東北季風建立並南下時，由於東北季風常易帶來較乾、較涼的空氣，使得天空雲量減少，降雨機會也會跟著減少。在白天，透過太陽輻射可以有效且持續加熱地表，氣溫就會快速上升。

所謂的秋老虎並不是「真正又回到夏季」，林得恩表示，而是環境大氣變乾、雲量減少，加上季節仍有相當強的太陽輻射，使得白天升溫非常快，體感重回高溫炎熱。

「秋老虎下山」，他說，根據歐洲（ECMWF）今晨最新數值模式模擬結果顯示，今年在中秋及教師節連假期間，由於受到副熱帶高壓接近並籠罩影響，天氣將有秋老虎的特徵。台灣各地晴朗穩定，白天高溫炙熱，午後局部短暫雨，早晚氣溫轉涼，日夜溫差增大。白天氣溫普遍都在30度以上，尤其中南部地區更有32至34度以上的高溫發生機會。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。