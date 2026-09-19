天氣展望 未來1周水氣少氣溫升 近期不排除有熱帶擾動發展

中央氣象署發布天氣展望，「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專表示，模式預測，未來第1周環境場水氣偏少，各地大致多雲到晴、日夜溫差較大，迎風面的北部及東北部氣溫稍涼。第1周期末起，環境轉為偏東風，各地氣溫回升，第2周期末北方系統有增強的可能。

降雨方面，第2周環境場水氣略增，降雨以迎風面的東半部為主。近期西北太平洋仍有熱帶擾動發展訊號，預報不確定性大，隨時留意氣象署發布的最新預報資訊。

第1周：平均氣溫及雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。

第2周：平均氣溫及雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。

第1至4周：1個月之展望，平均氣溫及雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。