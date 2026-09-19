周末晴朗高溫紫外線強 吳德榮：杜鵑將大迴轉 日本關東明後天豪雨威脅

把握周末好天氣，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今明兩天轉弱北風，水氣少，各地晴朗穩定。周末兩天中南部山區午後偶有局部短暫降雨的機率，明天北部山區亦有零星飄雨的機率。

溫度方面，他說，周末兩天白天偏熱，夜微涼。中午前後，慎防紫外線過量及危險級。今天北部20至34度、中部23至36度、南部24至36度、東部19至35度。

中央氣象署發布高溫資訊，天氣高溫炎熱，今天白天台南市為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。高雄市、屏東縣為黃色燈號。

吳德榮表示，下周一、下周二微弱東北風，水氣少，各地晴朗穩定，午後中南部山區偶有局部短暫降雨的機率。白天偏熱，夜微涼，中午前後慎防紫外線。下周三至下周五轉偏東風，東側水氣略增，西半部晴時多雲，東半部多雲時晴，東半部及午後中南部山區偶有局部短暫降雨的機率，白天偏熱，夜微涼。

至於颱風消息，他說， 杜鵑颱風在日本南方海面，持續增強，向西北轉北，再逐漸轉東北，呈現大迴轉的路徑。歐洲（ECMWF）系集模式模擬圖顯示，輕颱杜鵑的系集平均路徑大致在日本南方海面向東北大迴轉，經日本本州近海，中心未觸及陸地。個別模擬路徑也已大幅收斂，不確定性縮小，但明天、下周一仍有為日本關東帶來豪雨的威脅，若有相關行程需注意。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。