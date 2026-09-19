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疫情升溫 抗流感病毒藥 公費使用延至10月底

聯合報／ 記者翁唯真／台北報導
流感抗病毒藥劑包括克流感及易剋冒，公費使用延至10月31日。聯合報系資料照
流感抗病毒藥劑包括克流感及易剋冒，公費使用延至10月31日。聯合報系資料照

國內呼吸道疾病升溫，上周流感門急診就診人數已破13萬人次，預估中秋節前後恐增至15萬至16萬人次。因應流感疫情進入流行期，衛福部疾管署昨宣布，延長擴大公費流感抗病毒藥劑使用條件，「有類流感症狀，且具流感高傳播族群身分」的適用期限延至10月31日；公費流感、新冠疫苗則於10月起分階段開打。

疾管署發言人林明誠說，公費抗病毒藥劑適用對象，包括醫療院所防疫相關人員、安養及長照機構住民與工作人員、幼兒園及托育人員、國小至高中職及五專一至三年級學生、流感重症高風險族群同住者或照顧者、禽畜養殖及動物防疫相關人員，以及軍營等人口密集機構人員等七類。

全國約有4000家公費流感抗病毒藥劑合約醫療機構，配置包括克流感及易剋冒。符合公費用藥條件者，經醫師臨床判斷後，不需流感快篩即可開立公費藥物。若出現呼吸急促、呼吸困難、發紺、血痰、胸痛、意識改變或低血壓等危險徵兆，應盡速就醫。

疾管署今年採購700多萬劑公費流感疫苗，將於10月1日起偕同新冠疫苗開打。第一階段流感、新冠疫苗施打對象，包括65歲以上成人、55歲以上原住民、高風險慢性病患、孕婦、6個月以上至18歲以下兒童，以及醫事、防疫相關人員等；第二階段自11月2日起，流感及新冠疫苗均擴大至50歲以上成人。

台北榮總配合疫苗開打，自9月23日上午11時起開放成人公費流感及新冠疫苗網路預約，僅限網路掛號，不開放語音及App掛號。北榮呼籲，流感與新冠疫苗可同時接種，民眾可一次完成「左流右新」，減少往返醫院次數；接種時須攜帶健保卡及相關資格證明，若有發燒或急性疾病，建議延後接種。

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