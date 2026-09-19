愛肝達人站／大法師，世間真的有鬼嗎？

朋友半開玩笑地問一位大法師：「大法師，世間真的有鬼嗎？」大法師笑著回答：「如果真的有鬼，我還敢做大法師嗎？」大家聽了哈哈大笑。

乍聽是笑話，細想之下，卻頗有深意。

大法師每天面對的，往往是人最難解釋、也最容易害怕的事。半夜聽到怪聲，怕是鬼；連續做惡夢，怕是煞；家裡接連不順，就擔心是不是碰到了什麼。到底有沒有鬼，姑且不論，但人的不安是真的。醫師每天面對的，其實也是另一種讓人害怕的東西——疾病。

只是疾病不能靠猜。胸痛，是胃食道逆流、心肌梗塞，還是更凶險的主動脈剝離？右上腹痛，是胃炎、膽結石、肝膽出了問題，甚至是胰臟長了東西？超音波看到肝臟一個黑影，是囊腫、血管瘤，還是肝癌？醫師的角色，就是把這些「不知道」，一步一步弄清楚。

抽血、超音波、電腦斷層、核磁共振、內視鏡、病理切片，看起來都是檢查，其實都是在替病人找答案。有了答案，才知道下一步該怎麼走。

早期癌症能開刀，就爭取開刀；不能開刀，還有消融、栓塞、放射治療；到了晚期，也可能有標靶、免疫治療或化療。就算不能治癒，也不代表什麼都不能做。疼痛可以減輕，腹水可以處理，黃疸可以引流，呼吸喘可以改善，吃不下也可以想辦法補充營養。

所以，只要病人還有醫療上的機會，醫師的工作，就是把這些機會一個一個找出來。

臨床上最常聽到的一句話，就是：「醫師，還有沒有辦法？」這句話很重。因為病人問的，往往不只是能不能治好。他真正想問的，也許是：「還能不能多陪家人一段時間？」「還能不能少痛一點？」「還能不能再試一次？」這些，也都是醫療的一部分。

但醫學終究有邊界。有些病人，該開的刀開了，該用的藥用了，標靶、免疫治療、化療也都做過了，病情還是繼續往前走。到了這個時候，人開始尋找的，往往已經不只是治療，而是安慰、寄託與心安。有人拜佛，有人禱告，也有人找大法師。

這時候，大法師的角色也許就不一樣了。他未必能讓腫瘤縮小，也不能讓已經受損的器官重新恢復，但有時候，他能接住病人和家屬心裡最後那份不安。所以，醫師與大法師，誰比較重要？

其實兩個「師」都重要。醫師是在還有醫療機會的時候，替病人找方法；大法師則是在醫療能做的事情愈來愈少時，替人找一點心安。只是順序不能弄反。

胸口痛，不能先去收驚；肝裡有黑影，也不能先問神明，再決定要不要做檢查。因為有些病，早三個月和晚三個月，可能就是完全不同的結果。

所以，還有希望時，先找醫師。真的走到醫學的邊界，再去尋找信仰與心靈的安定。醫師與大法師都很重要。只是出場的時間，千萬不要顛倒。

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