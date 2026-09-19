科普好健康／輸尿管結石釀腎水腫 新技術造福長輩病人

彰化秀傳紀念醫院泌尿科醫師王志仁。圖／王志仁醫師提供

78歲的蔡先生，因為排尿不順、腰部疼痛、血尿就醫，經檢查發現，他的右側腎盞與尿管交界處有2公分結石卡住，造成嚴重腎水腫，並且輸尿管因結石擠壓而形成誇張的90度轉角。

術前右腎出口兩公分結石造成輸尿管扭曲、嚴重腎水腫，右腎有大囊泡。圖／王志仁醫師提供

蔡先生同時有腎臟大囊腫以及有服用「通血路」藥物（抗凝血／抗血小板），若選擇傳統經皮腎鏡取石（PCNL）可能增加出血與損傷風險，又因為病人結石超過2公分，健保也無法給付體外震波碎石手術，因此，經病人、家屬和醫師討論過後，選擇採行「逆行軟式腎內視鏡手術（RIRS）」，一次成功取石，住院一天，幾乎無流血，病人終於放下一顆「大石」。

術後已看不到結石。圖／王志仁醫師提供

高齡多病結石治療 著重安全、低併發症

這個案例，正是國際泌尿治療指引與最新研究一致支持的「高風險長輩大結石病人」最佳策略之一。

根據歐洲泌尿學會2025年治療指引，對於腎盞或上段尿管大結石（>1.5–2 cm），經皮穿腎取石（PCNL）傳統上是首選，但如果患者無法停用抗凝血藥、有嚴重心肺疾病或腎臟結構異常（如大囊腫），則建議優先考慮逆行軟式腎內視鏡手術（RIRS），以降低出血與併發症風險 。

美國泌尿學會相關指引指出，對於70歲以上、合併多項疾病患者，治療目標應從「最徹底取石」轉向「安全、低併發症、快速恢復」，RIRS在此類族群中已被列為重要選項 。

日本泌尿學會與台灣泌尿科醫學會近年也強調，對有高出血風險（如服用抗凝血藥）或腎臟結構複雜（如大囊腫）病人，RIRS可有效避免經皮穿腎取石需「穿過腎臟」造成的出血與囊腫損傷風險。

科技日新月異，對於年紀大、高位巨大輸尿管結石引起腎水腫的病人，逆行軟式腎內視鏡手術可以是一個「取石」新選擇，建議病人術前與泌尿科醫師充分討論。以現代內視鏡與雷射技術，許多過去認為困難的結石，已能安全、有效地一次解決。

逆行軟式腎內視鏡 適用條件與優點

1.年齡與抗凝血藥

近80歲患者，長期服用通血路藥物，若進行經皮穿腎取石，需一度停藥或採用特殊麻醉與止血策略，增加心血管風險；逆行軟式腎內視鏡手術則沒有傷口，出血風險很低。

2.腎臟大囊腫

經皮穿腎取石需穿刺腎臟，若穿刺路徑經過大囊腫，可能造成囊腫破裂、出血或感染；逆行軟式腎內視鏡手術則完全從尿道進入，不碰腎臟表面，可避開此風險。

3.嚴重水腫與90度轉角

過去認為「角度太彎」難以處理，但隨著新一代超細，可彎曲內視鏡與雷射技術進步，即使腎盂輸尿管間（UPJ）嚴重扭曲，逆行軟式腎內視鏡手術仍可成功碎石取石 。

4.住院與恢復

蔡先生僅住院一天、幾乎無流血，輸尿管支架（DJ）一周可拔，與多項研究「長者RIRS住院時間短、恢復快」結果一致。