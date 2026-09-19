橘世代／【翻轉長照】忘我堂 接住中重度失智長輩

「有些伯伯會找不到家，我們就讓他住進來。」走進桃園榮家的「忘我堂」，這裡主要照顧中、重度失智長輩，不少人仍可自由走動，卻可能一出門就迷失方向。忘我堂採單元式照顧，入住者須有失智診斷，主要收住臨床失智評估量表（ＣＤＲ）兩分以上的長輩。

忘我堂有間「解憂雜貨店」，長輩拿著專屬的「忘我幣」就能買東西。工作人員說，有些長輩「一定要荷包滿滿，才會有安全感」，有人甚至記得自己帳戶裡已存了六萬元忘我幣。

園區裡的「桃園客運」站牌也不是擺設。新入住的失智長輩因陌生、焦慮嚷著要回家，工作人員就請他坐在候車椅上「等車」，並在一旁留意安全。遇到想回大陸老家的老榮民，還會發一張虛擬「機票」，告訴他先搭客運、再搭飛機回家。

即將滿百歲的鄭奶奶也是失智住民。入住前，她常因妄想指著外籍看護或女兒責罵：「你偷我的東西！」當時女兒自己罹患乳癌，一邊治療，一邊還得照顧失智母親。她既是病人，也是媽媽的照顧者。

二○二○年鄭奶奶入住後，日常生活由照護團隊接手，工作人員透過家屬群組傳送照片、影片。照顧有人分擔後，女兒終於能把時間留給自己的治療，如今固定每周五帶著點心來看媽媽。

另一名失智伯伯總說要回台北大同區，「太太在等他」，但兩人已離婚卅多年。工作人員沒有糾正，而是請女性員工在電話另一端扮演「太太」，陪伯伯說話、安撫情緒。

桃園榮家護理主管說，「最棘手的通常不是照顧長輩，而是家屬的焦慮。」曾有長輩轉換堂隊，家屬一晚打了五十多通電話；也有長輩吃過飯轉頭就忘，打電話告訴女兒「榮家不給我飯吃」，工作人員只能拿出體重、飲食紀錄向家屬說明。