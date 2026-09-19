聽新聞
0:00 / 0:00

橘世代／【翻轉長照】忘我堂 接住中重度失智長輩

聯合報／ 記者楊孟蓉／桃園報導
園區設置「桃園客運」站牌，讓失智長輩想回家時可以在此等候。 丁若蘭／攝影
園區設置「桃園客運」站牌，讓失智長輩想回家時可以在此等候。 丁若蘭／攝影

「有些伯伯會找不到家，我們就讓他住進來。」走進桃園榮家的「忘我堂」，這裡主要照顧中、重度失智長輩，不少人仍可自由走動，卻可能一出門就迷失方向。忘我堂採單元式照顧，入住者須有失智診斷，主要收住臨床失智評估量表（ＣＤＲ）兩分以上的長輩。

忘我堂有間「解憂雜貨店」，長輩拿著專屬的「忘我幣」就能買東西。工作人員說，有些長輩「一定要荷包滿滿，才會有安全感」，有人甚至記得自己帳戶裡已存了六萬元忘我幣。

園區裡的「桃園客運」站牌也不是擺設。新入住的失智長輩因陌生、焦慮嚷著要回家，工作人員就請他坐在候車椅上「等車」，並在一旁留意安全。遇到想回大陸老家的老榮民，還會發一張虛擬「機票」，告訴他先搭客運、再搭飛機回家。

即將滿百歲的鄭奶奶也是失智住民。入住前，她常因妄想指著外籍看護或女兒責罵：「你偷我的東西！」當時女兒自己罹患乳癌，一邊治療，一邊還得照顧失智母親。她既是病人，也是媽媽的照顧者。

二○二○年鄭奶奶入住後，日常生活由照護團隊接手，工作人員透過家屬群組傳送照片、影片。照顧有人分擔後，女兒終於能把時間留給自己的治療，如今固定每周五帶著點心來看媽媽。

另一名失智伯伯總說要回台北大同區，「太太在等他」，但兩人已離婚卅多年。工作人員沒有糾正，而是請女性員工在電話另一端扮演「太太」，陪伯伯說話、安撫情緒。

桃園榮家護理主管說，「最棘手的通常不是照顧長輩，而是家屬的焦慮。」曾有長輩轉換堂隊，家屬一晚打了五十多通電話；也有長輩吃過飯轉頭就忘，打電話告訴女兒「榮家不給我飯吃」，工作人員只能拿出體重、飲食紀錄向家屬說明。

失智 桃園 長輩

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

失智不只忘東忘西…還會妄想、情緒改變 基隆長庚籲別拖到中重度才就醫

【張曼娟專欄】張曼娟／誰帶我回家

陪妻檢查竟也確診失智！78歲翁穩定控制10年 醫：失智不等於失去生活

【厝內大小事】昭昭／病房裡的成長

相關新聞

解決客運業缺工 交部擬放寬延齡駕駛上班時段

依現行規定，大型車職業駕駛的持照年齡可有條件放寬至六十八歲，不過僅限上午六時至下午六時執行駕駛勤務。為解決客運業駕駛缺工及通勤尖峰疏運需求，交通部預告修法，擬於尖峰時段，放寬國道及一般公路客運延齡駕駛的時段限制，估鬆綁後適用人數約六十人，最快今年底前上路。

疫情升溫…抗流感病毒藥 公費使用延至10月底

國內呼吸道疾病升溫，上周流感門急診就診人數已破13萬人次，預估中秋節前後恐增至15萬至16萬人次。因應流感疫情進入流行期，衛福部疾管署昨宣布，延長擴大公費流感抗病毒藥劑使用條件，「有類流感症狀，且具流感高傳播族群身分」的適用期限延至10月31日；公費流感、新冠疫苗則於10月起分階段開打。

周末晴朗高溫紫外線強 吳德榮：杜鵑將大迴轉 日本關東明後天豪雨威脅

把握周末好天氣，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今明兩天轉弱北風，水氣少，各地晴朗穩定。周末兩天中南部山區午後偶有局部短暫降雨的機率，明天北部山區亦有零星飄雨的機率。

橘世代／【翻轉長照】從派對到VR 長輩天天有期待

「伯伯，明年還有喔！」榮家「月光派對」結束後，工作人員這樣告訴百歲榮民張伯伯。沒想到重聽的他，把「明年」聽成了「明天」。隔天一早，張伯伯特地穿上整齊西裝、梳理好頭髮，又獨自坐回原來的位置，滿心期待表演再次登場。

橘世代／【翻轉長照】桃園榮家 變身長照實驗場

「以前長輩從這裡看出去，灰灰的，說很像靈骨塔。」時任桃園榮家主任的陳平指著養護堂的建築說。為了改變長輩每天看到的灰暗景象，團隊重新彩繪外牆，漆上醒目的「80 is the new 60（八十歲是新的六十歲）」，樓下則整理成種滿花草的後花園。

橘世代／【翻轉長照】忘我堂 接住中重度失智長輩

「有些伯伯會找不到家，我們就讓他住進來。」走進桃園榮家的「忘我堂」，這裡主要照顧中、重度失智長輩，不少人仍可自由走動，卻可能一出門就迷失方向。忘我堂採單元式照顧，入住者須有失智診斷，主要收住臨床失智評估量表（ＣＤＲ）兩分以上的長輩。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。