橘世代／【翻轉長照】桃園榮家 變身長照實驗場

「以前長輩從這裡看出去，灰灰的，說很像靈骨塔。」時任桃園榮家主任的陳平指著養護堂的建築說。為了改變長輩每天看到的灰暗景象，團隊重新彩繪外牆，漆上醒目的「80 is the new 60（八十歲是新的六十歲）」，樓下則整理成種滿花草的後花園。

這座平均年齡約八十五歲的「長壽村」，最年長住民達一百一十二歲。桃園榮家占地約七．八公頃，目前有六百七十名住民、近三百名工作人員，從生活能自理，到需要養護或失智照護的長輩，都在這座大型社區裡生活。

安養到失智 不必另尋機構

桃園榮家共有七百五十五個床位，其中開放一般民眾自費入住的名額僅七十五個，目前全數額滿，等待入住的一般民眾已超過一千一百人。而在這座大型高齡社區裡，許多長照理念也被實際放進生活現場，陳平形容，桃園榮家就像一座長照「實驗場」。

榮家是台灣最早發展的高齡安養體系之一，從早年安置年老、傷殘及單身無依的退除役官兵，到今天，照顧型態早已大不相同。桃園榮家依住民身體狀況提供照顧，住民身體功能改變後，可在園區轉換照顧方式，不必到了失能、失智，還要重新找機構。

陳平到任桃園榮家六年多，帶著團隊研究荷蘭「生命公寓」模式，從「用進廢退」發展出「自主、自信、自尊」的照顧概念。長輩能自己做的，就盡量不代勞；身體狀況好的住民，也能擔任房長、戶長或志工店長。

逆齡咖啡館 將軍200元包場

這些理念，也落在一個個生活空間裡。現在的「時光逆齡咖啡館」，以前是間充滿菸味的老麻將間，長輩還曾因打牌輸贏發生衝突。改造後，咖啡館裡的時鐘刻意把機芯反裝，指針真的倒著走。陳平笑說，既然時間往回走，「你在這邊每喝咖啡一分鐘，就會年輕兩分鐘」。

榮家有位胡將軍，心情好時會拿出整本咖啡券往櫃檯一放，豪氣喊：「今天我包場，咖啡隨便喝！」其實一本只有十張、共兩百元；別的長輩請他喝咖啡，他也會到隔壁滷味部切一大盤滷味回請，一群人就在咖啡館裡你來我往。

園區福利社同樣熱鬧，單月營業額可達一百卅萬元。貨架上除了日用品、零食，還有星星牌牛、豬肉罐頭、酸菜罐頭，豆腐乳更一次備了十種。「你有看過哪個地方有十種豆腐乳的？」陳平笑問，這些都是不少老兵熟悉的味道，早上配粥、配饅頭，早年養成的口味一路跟著他們到了老年。

桃園到八德 長照實驗繼續

這些改造，不是政策規定非做不可。被問到為什麼投入這麼多心力，陳平提起自己的父親，「榮民長輩對國家有很大的貢獻，我爸爸也是國軍來台。」陳平說，這群平均八十五歲以上的長輩，「他們的餘生其實是在倒數」，如果國家對他們照顧得不夠好，「我覺得對不起他們」。

日前調任八德榮家的陳平，也把桃園榮家的改造經驗帶到新職。八德榮家占地較小、公共空間有限，接下來將打造半露天休憩區，活化佛堂與教堂可用空間，並規畫教堂結合咖啡館，老舊活動中心也將全新改造。

未來桃園、八德兩個榮家也將進一步串聯，發放「通行證」讓兩邊住民可以互訪、使用彼此設施。八德正在興建的失智照護空間預計明年初落成，可提供九十六床。陳平說，未來「桃榮、八榮共創雙贏，朝一個榮家的方向走」。

回台當店長 76歲的她找到新舞台

一頭染得亮麗有型的短髮，搭上搶眼的豹紋上衣，七十六歲的住民大姐走在桃園榮家博愛堂裡，腳步輕快。身為空軍眷屬，先生在廿八年前過世，一雙兒女事業有成，早已不需她操心。她曾到加拿大生活過一陣子，但日子實在太安逸，讓喜歡熱鬧的她直呼：「好無聊！」

時光逆齡咖啡館裡的時鐘倒著走，寓意愈活愈年輕。 記者吳貞瑩／攝影

後來，她決定回到台灣，搬進桃園榮家。沒想到住進榮家後，生活反而重新忙了起來。她排班擔任園區「時光逆齡咖啡館」的志工店長，門口貼著排班表，只要輪到自己的班，時間一到就來「上班」，張羅店務、沖咖啡、招呼其他住民。對她來說，這不只是一份志工工作，也讓每天多了固定要做的事。

在平均八十五歲的桃園榮家裡，七十六歲的她笑稱自己還算是「年輕人」。除了排班當店長，也在這裡交了不少朋友，還可以「照顧比我更年長的那些伯伯們」。原本嫌生活「好無聊」的她，搬進榮家後，反而又有事情可以忙。

從加拿大回台、搬進榮家，再到七十六歲排班當咖啡館店長，桃園榮家也成了她的「第二人生實驗場」。