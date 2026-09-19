橘世代／【翻轉長照】從派對到VR 長輩天天有期待

「伯伯，明年還有喔！」榮家「月光派對」結束後，工作人員這樣告訴百歲榮民張伯伯。沒想到重聽的他，把「明年」聽成了「明天」。隔天一早，張伯伯特地穿上整齊西裝、梳理好頭髮，又獨自坐回原來的位置，滿心期待表演再次登場。

這場讓張伯伯念念不忘的表演，也曾意外成為新聞焦點。二○二二年桃園榮家中秋晚會，一段女舞者與榮民近距離熱舞的影片在網路流傳，一度因尺度火辣引發爭議，榮家也為此致歉；但隨後出現不同聲音，不少人認為，高齡長者同樣有娛樂與情感需求。

時任桃園榮家主任的陳平說，每年中秋節都會舉辦月光派對，身體狀況好的長輩參加舞會，坐輪椅的長輩也有堂隊內的小型表演。曾有一名平時起身需兩、三人協助的輪椅長輩，看表演時竟自己站起來；一些平常對外界反應不大的失智長輩，也出現和平日不同的反應。

除了大型活動，榮家也嘗試用科技增加長輩的生活體驗。園區設有三套免費ＶＲ設備，其中「大光劍」很受歡迎。戴上ＶＲ後，看著目標迎面飛來，伯伯拿控制器左揮右砍，玩得相當投入。

對不方便出遠門的長輩而言，ＶＲ還能換個方式「出去玩」。透過三六○度全景影像，可以看海、滑雪、搭飛機，甚至挑戰雲霄飛車。有人明明坐在原地，卻因畫面太逼真，雙手緊抓扶手，緊張得直冒冷汗。

ＶＲ並非偶爾拿出來嘗鮮，各堂隊都有使用時段，可納入每周文康活動，由工作人員在旁協助操作。桃園榮家一年舉辦近千場大小活動，從ＶＲ體驗到中秋月光派對，幾乎天天都有不同活動可參加。