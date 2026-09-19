聽新聞
0:00 / 0:00

橘世代／【翻轉長照】從派對到VR 長輩天天有期待

聯合報／ 記者楊孟蓉／桃園報導

「伯伯，明年還有喔！」榮家「月光派對」結束後，工作人員這樣告訴百歲榮民張伯伯。沒想到重聽的他，把「明年」聽成了「明天」。隔天一早，張伯伯特地穿上整齊西裝、梳理好頭髮，又獨自坐回原來的位置，滿心期待表演再次登場。

這場讓張伯伯念念不忘的表演，也曾意外成為新聞焦點。二○二二年桃園榮家中秋晚會，一段女舞者與榮民近距離熱舞的影片在網路流傳，一度因尺度火辣引發爭議，榮家也為此致歉；但隨後出現不同聲音，不少人認為，高齡長者同樣有娛樂與情感需求。

時任桃園榮家主任的陳平說，每年中秋節都會舉辦月光派對，身體狀況好的長輩參加舞會，坐輪椅的長輩也有堂隊內的小型表演。曾有一名平時起身需兩、三人協助的輪椅長輩，看表演時竟自己站起來；一些平常對外界反應不大的失智長輩，也出現和平日不同的反應。

除了大型活動，榮家也嘗試用科技增加長輩的生活體驗。園區設有三套免費ＶＲ設備，其中「大光劍」很受歡迎。戴上ＶＲ後，看著目標迎面飛來，伯伯拿控制器左揮右砍，玩得相當投入。

對不方便出遠門的長輩而言，ＶＲ還能換個方式「出去玩」。透過三六○度全景影像，可以看海、滑雪、搭飛機，甚至挑戰雲霄飛車。有人明明坐在原地，卻因畫面太逼真，雙手緊抓扶手，緊張得直冒冷汗。

ＶＲ並非偶爾拿出來嘗鮮，各堂隊都有使用時段，可納入每周文康活動，由工作人員在旁協助操作。桃園榮家一年舉辦近千場大小活動，從ＶＲ體驗到中秋月光派對，幾乎天天都有不同活動可參加。

長輩 派對 榮民

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

清大中秋詠月系列音樂會將登場 聲樂家乘SUP在成功湖演唱

無間斷狂歡！美「成人夏令營」百人濕身混戰 帳篷劇烈晃動極樂24小時

結婚11年都不知…岳父葬禮突現近20名神秘賓客 女婿見白包金額驚呆

「揮汗有禮」長輩不友善？他轟審核細節不清楚 網看傻：請檢討自己

相關新聞

解決客運業缺工 交部擬放寬延齡駕駛上班時段

依現行規定，大型車職業駕駛的持照年齡可有條件放寬至六十八歲，不過僅限上午六時至下午六時執行駕駛勤務。為解決客運業駕駛缺工及通勤尖峰疏運需求，交通部預告修法，擬於尖峰時段，放寬國道及一般公路客運延齡駕駛的時段限制，估鬆綁後適用人數約六十人，最快今年底前上路。

疫情升溫…抗流感病毒藥 公費使用延至10月底

國內呼吸道疾病升溫，上周流感門急診就診人數已破13萬人次，預估中秋節前後恐增至15萬至16萬人次。因應流感疫情進入流行期，衛福部疾管署昨宣布，延長擴大公費流感抗病毒藥劑使用條件，「有類流感症狀，且具流感高傳播族群身分」的適用期限延至10月31日；公費流感、新冠疫苗則於10月起分階段開打。

周末晴朗高溫紫外線強 吳德榮：杜鵑將大迴轉 日本關東明後天豪雨威脅

把握周末好天氣，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今明兩天轉弱北風，水氣少，各地晴朗穩定。周末兩天中南部山區午後偶有局部短暫降雨的機率，明天北部山區亦有零星飄雨的機率。

橘世代／【翻轉長照】從派對到VR 長輩天天有期待

「伯伯，明年還有喔！」榮家「月光派對」結束後，工作人員這樣告訴百歲榮民張伯伯。沒想到重聽的他，把「明年」聽成了「明天」。隔天一早，張伯伯特地穿上整齊西裝、梳理好頭髮，又獨自坐回原來的位置，滿心期待表演再次登場。

橘世代／【翻轉長照】桃園榮家 變身長照實驗場

「以前長輩從這裡看出去，灰灰的，說很像靈骨塔。」時任桃園榮家主任的陳平指著養護堂的建築說。為了改變長輩每天看到的灰暗景象，團隊重新彩繪外牆，漆上醒目的「80 is the new 60（八十歲是新的六十歲）」，樓下則整理成種滿花草的後花園。

橘世代／【翻轉長照】忘我堂 接住中重度失智長輩

「有些伯伯會找不到家，我們就讓他住進來。」走進桃園榮家的「忘我堂」，這裡主要照顧中、重度失智長輩，不少人仍可自由走動，卻可能一出門就迷失方向。忘我堂採單元式照顧，入住者須有失智診斷，主要收住臨床失智評估量表（ＣＤＲ）兩分以上的長輩。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。