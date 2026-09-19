解決客運業缺工 交部擬放寬延齡駕駛上班時段

依現行規定，大型車職業駕駛的持照年齡可有條件放寬至六十八歲，不過僅限上午六時至下午六時執行駕駛勤務。為解決客運業駕駛缺工及通勤尖峰疏運需求，交通部預告修法，擬於尖峰時段，放寬國道及一般公路客運延齡駕駛的時段限制，估鬆綁後適用人數約六十人，最快今年底前上路。

不過客運職業駕駛認為，現在客運業並非不想服務，而是真的沒人力，且業者被要求維持甚至增加班次，即便放寬駕駛時段限制，恐無太大助益。北市公車聯管委員會執行長李建文表示，現行規定下，延齡駕駛約五時卅分就得回站上準備下班，但北市內科下班人潮湧現時間卻在六時後，盼交通部能將市區公車也納入限制例外。

根據交通部公路局統計，截至今年四月底，市區公車缺員一一八二人，國道及一般公路客運駕駛缺員七三四人，共缺員一九一六人。

為改善客運駕駛缺工問題，交通部之前曾修法放寬職業駕照年齡限制，有條件延長至六十八歲，不過僅限於上午六時至下午六時執勤，遭業者抱怨，尖峰時段駕駛人力調度受限，影響尖峰時段疏運。

交通部表示，以往部分國道客運尖峰時段恐需司機於凌晨五時出勤，但現行規定將使延齡駕駛難以補充該需求人力。因此順應業者需求，考量公路客運路線固定，且有動態系統監控，修正「道路交通安全規則」，增列公路客運業者因尖峰疏運需要時，得申請調派延齡駕駛人執勤，不受原先特定勤務時間限制。不過交通部提醒，即便放寬駕駛時段，每日總工時仍以十二小時為上限，每日總駕駛時間不超過八小時。

交通部表示，此次也修法刪除大型車職業駕駛人屆齡換領普通駕駛執照後，再申請職業駕駛執照的期限限制；符合體格檢查、認知功能測驗或失智症證明等安全管理條件，得依規定再申請職業駕駛執照。

國民黨立委黃健豪認為，台中大客車司機即使月薪約七、八萬元，仍長期缺員，計程車司機有六萬多元收入，且工作型態相對彈性，反觀客運業還得面對客訴、交通糾紛等壓力；政府除協助業者補足人力，也應思考無人駕駛等長期解方。