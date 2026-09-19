聽新聞
0:00 / 0:00

健康你我他／戴時尚藍牙「聽」器 左耳重生又很酷

聯合報／ 文／玉玲（澎湖馬公）

<a href='/search/tagging/2/助聽器' rel='助聽器' data-rel='/2/260648' class='tag'><strong>助聽器</strong></a>，是我時尚的<a href='/search/tagging/2/藍牙' rel='藍牙' data-rel='/2/115341' class='tag'><strong>藍牙</strong></a>。圖／玉玲提供
助聽器，是我時尚的藍牙。圖／玉玲提供

15年前，我因一場感冒到診所看診，連續看了2次，醫師都以感冒診治，沒有改善我的左耳耳鳴、悶塞與眩暈症狀，改至大醫院看診，診斷疑似「梅尼爾氏症」，錯過7天黃金期， 造成單側聽損。

我遵循醫囑：不熬夜、少刺激食飲、少入吵雜環境、多聽音樂，加上藥物控制，減緩不適症狀。雖然聽力降至78分貝，醫師告知：「右耳正常，於不影響整個聽力或與人溝通障礙，可暫緩配置助聽器，當然能配置最好。」因此，與左耳聽損共處了11年，一直維持78至75分貝。

每年定期回診檢查。3年前，卻發現聽力降至50多分貝，醫師建議要配戴助聽器，以減少正常右耳壓力，防罹患失智症，延緩下降速度，若延宕就無法配載助聽器。1年後，醫師再次提醒，我就積極配型到試戴。我配戴的助聽器，機型輕巧精密，宛如時尚的藍牙，看不出來是助聽器，友人見到我會說：「你的耳機，很時尚哦！」

剛戴時不習慣發出的聲音，像聽到深山寺廟傳來很小又遠的鐘聲，友人打手機，必須暫切斷；有人遠處叫我，要判斷方向後才回應，若有人在左側說話會聽不清楚。再經調整後，改善諸般症狀。

目前還在適應助聽器，它當我的左耳，重獲新生，能再連接外界美好的聲音，改善「聽」品質，提升「聽」生活。我的時尚「聽」器，戴起來，真酷哦！

藍牙 助聽器 感冒 健康 元氣 失智

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

健康你我他／媽媽戴上輔聽器 終於能好好說話

視力模糊會戴老花眼鏡，聽力變化呢？

骨質疏鬆也會耳鳴？小心搏動性耳鳴成為「全身性骨質與結構退化」警訊

耳鳴別只怪壓力大！粉領族「右耳嗡嗡叫」竟是耳中風　醫：這時間內治療最關鍵

相關新聞

疫情升溫 抗流感病毒藥 公費使用延至10月底

國內呼吸道疾病升溫，上周流感門急診就診人數已破13萬人次，預估中秋節前後恐增至15萬至16萬人次。因應流感疫情進入流行期，衛福部疾管署昨宣布，延長擴大公費流感抗病毒藥劑使用條件，「有類流感症狀，且具流感高傳播族群身分」的適用期限延至10月31日；公費流感、新冠疫苗則於10月起分階段開打。

健康你我他／戴時尚藍牙「聽」器 左耳重生又很酷

15年前，我因一場感冒到診所看診，連續看了2次，醫師都以感冒診治，沒有改善我的左耳耳鳴、悶塞與眩暈症狀，改至大醫院看診，診斷疑似「梅尼爾氏症」，錯過7天黃金期， 造成單側聽損。

科普好健康／輸尿管結石釀腎水腫 新技術造福長輩病人

78歲的蔡先生，因為排尿不順、腰部疼痛、血尿就醫，經檢查發現，他的右側腎盞與尿管交界處有2公分結石卡住，造成嚴重腎水腫，並且輸尿管因結石擠壓而形成誇張的90度轉角。

愛肝達人站／大法師，世間真的有鬼嗎？

朋友半開玩笑地問一位大法師：「大法師，世間真的有鬼嗎？」大法師笑著回答：「如果真的有鬼，我還敢做大法師嗎？」大家聽了哈哈大笑。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。