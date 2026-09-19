健康你我他／戴時尚藍牙「聽」器 左耳重生又很酷

助聽器，是我時尚的藍牙。圖／玉玲提供

15年前，我因一場感冒到診所看診，連續看了2次，醫師都以感冒診治，沒有改善我的左耳耳鳴、悶塞與眩暈症狀，改至大醫院看診，診斷疑似「梅尼爾氏症」，錯過7天黃金期， 造成單側聽損。

我遵循醫囑：不熬夜、少刺激食飲、少入吵雜環境、多聽音樂，加上藥物控制，減緩不適症狀。雖然聽力降至78分貝，醫師告知：「右耳正常，於不影響整個聽力或與人溝通障礙，可暫緩配置助聽器，當然能配置最好。」因此，與左耳聽損共處了11年，一直維持78至75分貝。

每年定期回診檢查。3年前，卻發現聽力降至50多分貝，醫師建議要配戴助聽器，以減少正常右耳壓力，防罹患失智症，延緩下降速度，若延宕就無法配載助聽器。1年後，醫師再次提醒，我就積極配型到試戴。我配戴的助聽器，機型輕巧精密，宛如時尚的藍牙，看不出來是助聽器，友人見到我會說：「你的耳機，很時尚哦！」

剛戴時不習慣發出的聲音，像聽到深山寺廟傳來很小又遠的鐘聲，友人打手機，必須暫切斷；有人遠處叫我，要判斷方向後才回應，若有人在左側說話會聽不清楚。再經調整後，改善諸般症狀。

目前還在適應助聽器，它當我的左耳，重獲新生，能再連接外界美好的聲音，改善「聽」品質，提升「聽」生活。我的時尚「聽」器，戴起來，真酷哦！