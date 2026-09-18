財神爺沒上班…大樂透頭獎連3槓 下期獎金上看1.2億元

澳門航空一架原訂今天下午2時50分從高雄飛澳門航班，疑因客機遭鳥襲，導致班機停機檢修無法起飛，機上100餘名旅客從下午枯等到晚上8點，只等到一個便當果腹，一名江姓旅客和好友一行12人原本搭機到澳門轉機至貴州旅遊13天，行程延誤轉機也搭不上。

2026-09-18 20:57