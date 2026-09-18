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財神爺沒上班…大樂透頭獎連3槓 下期獎金上看1.2億元
大樂透第115089期今晚開獎。中獎號碼為21、06、01、14、35、31，特別號16；派彩結果，頭獎槓龜，連3槓，下期（22日）預估銷售新台幣1.45億元至1.55億元，頭獎金額上看1.2億元。
貳獎1注中獎，獎金498萬2650元。
9月18日大樂透中秋加碼獎項開出情形，本期100萬元獎項開出3組，總中獎注數為3注，3組皆為單注中獎；本期5000元獎項開出480注。
活動截至本期為止，累積開出100萬元獎項組數為10組，剩餘60組；累積開出5000元獎項注數為1061注，剩餘4939注，次期（22日）將繼續加開100萬元獎項及5000元獎項。
中秋加碼獎：17、44、09、20、13、32、29、40。
派彩結果及中獎獎號以台彩公布為準。
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