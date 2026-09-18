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星宇蟬聯SKYTRAX五星航空 再奪全球最整潔航空第1名

攝影中心／ 記者季相儒／桃園機場即時報導
星宇航空今（18）日於英國倫敦舉行的2026年SKYTRAX全球航空公司大獎獲頒五星航空認證，連續兩年獲得航空業最高榮譽。圖／星宇航空提供
星宇航空今（18）日於英國倫敦舉行的2026年SKYTRAX全球航空公司大獎獲頒五星航空認證，連續兩年獲得航空業最高榮譽。圖／星宇航空提供

星宇航空再獲國際航空評鑑肯定。星宇今天在英國倫敦舉行的2026年SKYTRAX全球航空公司大獎（World Airline Awards）中，連續第2年獲頒SKYTRAX五星航空認證，今年更拿下「全球最整潔航空公司」（World’s Cleanest Airline）第1名。

星宇航空表示，五星航空認證是SKYTRAX最高等級評鑑，評比涵蓋機場服務、客艙環境、機上服務及餐飲品質等面向；全球最整潔航空公司的評比則著重旅客搭機期間接觸的客艙環境，包括座艙、座椅、餐桌、地毯及廁所等。

星宇航空執行長翟健華表示，連續2年獲得五星航空認證，今年進一步拿下全球最整潔航空公司第1名，是對全體員工長期維持服務品質的鼓勵。星宇表示，未來將持續從客艙環境、餐飲服務及旅客接觸的各項細節精進。

SKYTRAX執行長Edward Plaisted表示，全球最整潔航空公司是SKYTRAX全球航空公司大獎競爭激烈的獎項之一，星宇在各艙等提供的飛行體驗也獲五星級肯定。

星宇自2025年開航滿5年後首度取得SKYTRAX五星航空評級，今年再度蟬聯。此外，星宇今年也獲Airline Ratings「7-Star Plus」最高等級飛安評級，並獲選全球最佳航空公司第5名。

星宇航空獲得兩項殊榮不僅展現星宇航空持續維持高品質服務的實力。圖／星宇航空提供
星宇航空獲得兩項殊榮不僅展現星宇航空持續維持高品質服務的實力。圖／星宇航空提供

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