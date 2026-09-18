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星宇蟬聯SKYTRAX五星航空 再奪全球最整潔航空第1名
星宇航空再獲國際航空評鑑肯定。星宇今天在英國倫敦舉行的2026年SKYTRAX全球航空公司大獎（World Airline Awards）中，連續第2年獲頒SKYTRAX五星航空認證，今年更拿下「全球最整潔航空公司」（World’s Cleanest Airline）第1名。
星宇航空表示，五星航空認證是SKYTRAX最高等級評鑑，評比涵蓋機場服務、客艙環境、機上服務及餐飲品質等面向；全球最整潔航空公司的評比則著重旅客搭機期間接觸的客艙環境，包括座艙、座椅、餐桌、地毯及廁所等。
星宇航空執行長翟健華表示，連續2年獲得五星航空認證，今年進一步拿下全球最整潔航空公司第1名，是對全體員工長期維持服務品質的鼓勵。星宇表示，未來將持續從客艙環境、餐飲服務及旅客接觸的各項細節精進。
SKYTRAX執行長Edward Plaisted表示，全球最整潔航空公司是SKYTRAX全球航空公司大獎競爭激烈的獎項之一，星宇在各艙等提供的飛行體驗也獲五星級肯定。
星宇自2025年開航滿5年後首度取得SKYTRAX五星航空評級，今年再度蟬聯。此外，星宇今年也獲Airline Ratings「7-Star Plus」最高等級飛安評級，並獲選全球最佳航空公司第5名。
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