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5旬男中風4年找不到病因 台中榮總「靠它」揪心臟未爆彈

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
王男（左）對症下藥，恢復狀況良好，不僅返回職場，平日也做超慢跑運動。圖／台中榮總提供
王男（左）對症下藥，恢復狀況良好，不僅返回職場，平日也做超慢跑運動。圖／台中榮總提供

56歲王男4年前突然中風，右側肢體癱瘓，必須長期復健，卻找不到中風原因，憂心再度中風，去年在台中榮總接受「即時30天連續心律監測」，診斷出43次高危險心律不整，確診「陣發性心房顫動」，經接受精準藥物治療，如今王男再次站起來走路，返回職場，不再擔心再中風。

台中榮總神經內科醫師王其聖指出，高達80%的腦中風是缺血性中風，國人終生發生率約1/6，50歲以上是好發族群，多由心律不整、動脈硬化、開放性卵圓孔或自體免疫疾病等導致，近8成病人會留下後遺症，而且一旦中風，容易再次中風，5年內復發率高達30%。

王其聖說明，要有效預防再中風，需要找到中風主因並精準治療。台中榮總2023年起全國首創將「即時30天連續心律監測」應用於不明原因中風偵測。此系統結合神經內科、遠距醫療中心、心臟內科與人工智慧，使用輕薄胸前貼片為病人執行連續監測，搭配24小時分析，可以在心律不整發生當下立即下診斷並及時為病人安排治療。

台中榮總即時30天連續心律監測在過去3年，診斷338名不明原因中風病人，其中153人應用此系統，有34.6%病人找到病因，相較於其他185名接受常規檢查病人，高風險心律不整的偵測率顯著提升9倍，偵測出心律不整後，平均在1.4天內啟動精準治療，降低65%中風復發風險，相關研究於2026年5月在荷蘭舉行的歐洲腦中風學會展示成果。

王其聖提醒，民眾若出現肢體無力、口齒不清、吞嚥困難等中風症狀，應及早就醫檢查。隨著「即時30天連續心律監測」技術成熟，不明原因中風已非難解之謎。及早診斷、精準治療，能有效降低再次中風，讓中風病人安心復健，重拾美好人生。

醫師王其聖說明，台中榮總將即時30天連續心律監測應用於不明原因中風偵測，並結合遠距醫療中心24小時分析。圖／台中榮總提供
醫師王其聖說明，台中榮總將即時30天連續心律監測應用於不明原因中風偵測，並結合遠距醫療中心24小時分析。圖／台中榮總提供

王男（左）在醫師王其聖（右）安排下，接受即時30天連續心律監測。圖／台中榮總提供
王男（左）在醫師王其聖（右）安排下，接受即時30天連續心律監測。圖／台中榮總提供

台中榮總 中風 心臟

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