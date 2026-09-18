快訊

美股四巫日來襲 台指期夜盤上沖下洗

川習會未上場先開戰？傳陸方獅子大開口提1要求 白宮氣炸

獨／只等到麵包…高雄飛澳門班機遭鳥襲 129名旅客下午等到天黑還沒飛

聽新聞
0:00 / 0:00

獨／高雄飛澳門班機遭鳥襲延誤 129名旅客從下午等到天黑還沒飛

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導
澳門航空一架原訂今天下午2時50分從高雄飛澳門航班，疑因客機遭鳥襲，導致班機停機檢修無法起飛。圖／旅客江小姐提供
澳門航空一架原訂今天下午2時50分從高雄飛澳門航班，疑因客機遭鳥襲，導致班機停機檢修無法起飛。圖／旅客江小姐提供

澳門航空一架原訂今天下午2時50分從高雄飛澳門航班，疑因客機遭鳥襲，導致班機停機檢修無法起飛，機上100餘名旅客從下午枯等到晚上8點，只等到一個便當果腹，一名江姓旅客和好友一行12人原本搭機到澳門轉機至貴州旅遊13天，行程延誤轉機也搭不上。

旅客江小姐向本報投訴指，和好友計畫去貴州旅遊13天，原訂今天下午2時50分搭澳門航空到澳門後，於晚間6時6分轉機至貴陽龍洞堡國際機場。但一行人至出境候機室等候，直到班機起飛時間都沒飛。

江小姐說，上百名旅客在候機室等候，後來見機上空服人員也下機，有同班機旅客忍不住傍晚近5時詢問澳航的人，才知班機因遭鳥襲無法起飛，停機檢修才導致班機延誤，澳航地勤人員在晚間發了一個便當讓旅客果腹。

後告知旅客班機大約得等到晚上10時才知能否起飛，並在晚間8時30分發了麵包給旅客當消夜。江小姐指，澳門航空危機處理能力應變不足，同行友人已寫信投訴給民航局長，後續將考慮對澳航提求償。

高雄航空站指出，該架澳門班機因抵達高雄機場時，疑遭鳥擊，目前正在做內視鏡檢查，該架班機有129名旅客，若班機無法順利在晚間10時起飛，航空公司應安排旅客住宿解決問題。

澳門航空一架原訂今天下午2時50分從高雄飛澳門航班，疑因客機遭鳥襲，導致班機停機檢修無法起飛，澳航晚間發麵包給旅客果腹。圖／旅客江小姐提供
澳門航空一架原訂今天下午2時50分從高雄飛澳門航班，疑因客機遭鳥襲，導致班機停機檢修無法起飛，澳航晚間發麵包給旅客果腹。圖／旅客江小姐提供

澳門航空一架原訂今天下午2時50分從高雄飛澳門航班，疑因客機遭鳥襲，導致班機停機檢修無法起飛。圖／旅客江小姐提供
澳門航空一架原訂今天下午2時50分從高雄飛澳門航班，疑因客機遭鳥襲，導致班機停機檢修無法起飛。圖／旅客江小姐提供

澳門 高雄 航班

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

被迫看脫衣秀…美航荒謬女乘客「高空脫光」當眾猥褻 下機秒被逮

花710元升艙卻沒餐沒水？男子怒槓空服員 搶水瓶當場怒砸

美航乘客失控 遭膠帶五花大綁在座位上！隔天出庭無辜喊：完全不記得

本島飛澎湖要看護照？她沒帶被加收200氣炸 內行見訂票細節秒懂

相關新聞

獨／高雄飛澳門班機遭鳥襲延誤 129名旅客從下午等到天黑還沒飛

澳門航空一架原訂今天下午2時50分從高雄飛澳門航班，疑因客機遭鳥襲，導致班機停機檢修無法起飛，機上100餘名旅客從下午枯等到晚上8點，只等到一個便當果腹，一名江姓旅客和好友一行12人原本搭機到澳門轉機至貴州旅遊13天，行程延誤轉機也搭不上。

獨／只撐4個月 基隆-石垣島航線10月起暫停營運

今年5月28日首航基隆到石垣島的定期渡輪YAIMAMARU，原本為每周2班運營，在營運4個多月後，石垣市與商船八重山株式會社決定自10月1日起暫停國際定期渡輪「YAIMAMARU」的營運。

末期腎病32%前一年曾住ICU…醫籲導入「這」治療 洗腎王國有機會拚翻身

台灣洗腎人口比例雖長年居高不下，但近年在健保政策與醫療技術進步下已現轉機。健保署署長陳亮妤表示，全台洗腎新發生人數自2022年起逐年下降，顯示慢性腎臟病防治已見成效。醫師指出，若病患在加護病房就能使用連續性血液透析（CRRT）早期介入治療，將有助於恢復腎功能，避免長期洗腎。

如廁跌倒就醫竟長4公分腦瘤 北醫附醫精準開顱為她保留30年長髮

40多歲陳小姐日前如廁時突然跌倒，原以為沒事，一覺醒來卻發現連手機都拿不住，頻繁落地上，且左手、左腳癱軟無力，緊急送至北醫附醫後，檢出右腦有約4公分腫瘤，該院神經外科團隊實施為創開顱手術為其切除腫瘤，且為保留她留了30多年的長髮，醫師沿著髮際線進行手術，將傷口藏於頭髮中，連親友都沒發現她剛經歷大手術。

颱風杜鵑週末北轉 20日水氣增桃園以北零星短暫陣雨

氣象署表示，明天迎風面有零星短暫陣雨，午後南部平地及中部以北山區有零星雨，20日水氣增加，桃園以北零星短暫陣雨；颱風杜鵑...

設專案辦公室 石崇良：拚臨床試驗6個月內完成、新藥100天內取證

衛福部長石崇良今天出席藥華藥感恩慶祝午宴時指出，為提升我國供藥韌性，規畫於衛福部成立臨床試驗諮議會及專案辦公室，建立一條龍管道加速臨床試驗程序，目標是將臨床試驗完成時間縮短至6個月內，吸引各國新藥在我國進行臨床試驗，另，為鼓勵國產新藥，將推動「信賴審查」，藥華藥第一次申請藥證耗時9個月，目前將以100日為目標，加速取證時間，鼓勵國內新藥研發。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。