獨／高雄飛澳門班機遭鳥襲延誤 129名旅客從下午等到天黑還沒飛

澳門航空一架原訂今天下午2時50分從高雄飛澳門航班，疑因客機遭鳥襲，導致班機停機檢修無法起飛，機上100餘名旅客從下午枯等到晚上8點，只等到一個便當果腹，一名江姓旅客和好友一行12人原本搭機到澳門轉機至貴州旅遊13天，行程延誤轉機也搭不上。

旅客江小姐向本報投訴指，和好友計畫去貴州旅遊13天，原訂今天下午2時50分搭澳門航空到澳門後，於晚間6時6分轉機至貴陽龍洞堡國際機場。但一行人至出境候機室等候，直到班機起飛時間都沒飛。

江小姐說，上百名旅客在候機室等候，後來見機上空服人員也下機，有同班機旅客忍不住傍晚近5時詢問澳航的人，才知班機因遭鳥襲無法起飛，停機檢修才導致班機延誤，澳航地勤人員在晚間發了一個便當讓旅客果腹。

後告知旅客班機大約得等到晚上10時才知能否起飛，並在晚間8時30分發了麵包給旅客當消夜。江小姐指，澳門航空危機處理能力應變不足，同行友人已寫信投訴給民航局長，後續將考慮對澳航提求償。

高雄航空站指出，該架澳門班機因抵達高雄機場時，疑遭鳥擊，目前正在做內視鏡檢查，該架班機有129名旅客，若班機無法順利在晚間10時起飛，航空公司應安排旅客住宿解決問題。

澳門航空一架原訂今天下午2時50分從高雄飛澳門航班，疑因客機遭鳥襲，導致班機停機檢修無法起飛，澳航晚間發麵包給旅客果腹。圖／旅客江小姐提供