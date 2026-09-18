毀草鴞生態換科學園區？ 環團批南科陷台積電於不義

環境部今召開南科沙崙園區二階環評範疇界定會議。環團會前召開記者會，痛批南科管理局選址失當、破壞生態，質疑政府陷台積電於不義，更讓草鴞陷入滅絕危機，呼籲南科另覓替代場址，不該以毀壞草鴞生態來換科學園區，應提出替代方案。會議從上午9點半進行到傍晚散會，決議兩周後擇期再開。

「南部科學園區沙崙園區開發計畫」，開發面積約506公頃，未來將引進產業以半導體、AI雙核心產業為核心，年產值達2.2兆元。

今天的範疇界定會議，除環團召開會前記者會、國發會副主委彭立沛、立委王定宇、台南地方里長、在地社區大學、環團輪番發言。除就對草鴞造成的影響、替代方案爭論，環團也批評，這次由行政院主導成立的「沙崙生態科學園區生態協作平台」，美其名是邀請專家學者、團體討論，實則幫南科背書。

監督施政聯盟國土保育組組長陳祺忠質疑，若環評程序無法妥善處理生態環境議題，就應該修環評法，讓環評程序有效處理環境破壞議題，而不是另組一個協作平台處理爭議，沒有法源，也不具正當性。

監督施政聯盟召集人陳椒華也說，幾個平台主持人都是領政府薪水，或是台積電顧問，若未來環評都有先行的協作平台，再納為環評意見，形同「小環評」，這樣的包裝行為令人憂心。

環境部次長葉俊宏澄清，環評委員、環境部環保司都沒有參與協作平台，平台只是南科蒐集意見作為園區配置調整的參考，環評委員也不會就全盤接受平台意見。

監督施政聯盟執行長許心欣指出，南科管理局用零碎人工林假裝給草鴞生態補償，大玩數字遊戲，實際上草鴞需要大片草生地，區外補償地大多是人工林，可利用的牧草地不到1成，面積不足且破碎、不連貫。

蘋果鳥里山保育基金會籌備處代表人曾瀧永說，開發區內應落實150到170公頃具明確法令地位的草鴞保育用地，優先避開生態熱點，並建立完整的族群監測、棲地復育及長期保育機制，避免以滯洪池、公共綠地或域外補償取代實質棲地保存。

有環評委員提到，區位裡面確實有生態高敏感區，園區規劃吋長生態科學園區方向來努力，與周邊敏感區域加強融合。