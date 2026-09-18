快訊

獨／多方洽談才促成…只撐4個月 基隆-石垣島航線10月起暫停營運

謝典霖效應！ 台中議員江和樹「連送水都停」曝參選人陷恐慌：怕被抓

正式卸任！巴菲特致股東信稱「歲月不饒人」 波克夏董座將由兒子接班

聽新聞
0:00 / 0:00

獨／只撐4個月 基隆-石垣島航線10月起暫停營運

聯合報／ 記者甘芝萁/台北即時報導
基隆-石垣島航線今年5/28開航，但10月起就暫時停止營運。中央社／業者提供
基隆-石垣島航線今年5/28開航，但10月起就暫時停止營運。中央社／業者提供

今年5月28日首航基隆石垣島的定期渡輪YAIMAMARU，原本為每周2班運營，在營運4個多月後，石垣市與商船八重山株式會社決定自10月1日起暫停國際定期渡輪「YAIMAMARU」的營運。

日前日媒就傳出10月起將減為每周一班，不過今官方消息證實，該航線將暫停營運。華岡集團總經理洪郁航表示，今早收到日方消息，目前日方表示只是暫停，不是斷航，預計下周會再向日方詢問未來規劃。

基隆－石垣島定期航班經航港局與我國航商、日本石垣地方政府等多方洽談促成。營運船隻由YaimaMaru（やいま丸）（八重山丸）擔任，是目前營運台灣基隆至日本石垣島航線的客貨輪渡輪，由日本「商船やいま」與台灣華岡集團合作，提供往返兩地的交通服務。

八重山丸公司表示，該航線於2026年5月28日開通,深受廣大旅客的青睞。雖然自同年7月起每週營運兩班往返,但截至2026年9月，貨物裝卸作業尚未全面展開，且包括燃油成本飆升在內的營運成本已超出預期。預計客運需求也將下降。因此，在貨物裝卸問題最終解決之前，必須對整體業務進行重組，以確保航線營運的穩定性和可持續性。

基隆 石垣島 航線

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

華航強攻轉機歐美商機 透過天合聯盟擴大航網

美東線貨櫃運價漲翻！估本月刷新歷史紀錄 貨主黃金周假期前急搶運

南投中寮幸福巴士上路！串聯南投市、草屯 免費搭2個月

代訂機票愈來愈難賺...易飛網如何靠「包機戰術」搶高毛利團旅市場？上千機位1個月賣光

相關新聞

獨／只撐4個月 基隆-石垣島航線10月起暫停營運

今年5月28日首航基隆到石垣島的定期渡輪YAIMAMARU，原本為每周2班運營，在營運4個多月後，石垣市與商船八重山株式會社決定自10月1日起暫停國際定期渡輪「YAIMAMARU」的營運。

颱風杜鵑週末北轉 20日水氣增桃園以北零星短暫陣雨

氣象署表示，明天迎風面有零星短暫陣雨，午後南部平地及中部以北山區有零星雨，20日水氣增加，桃園以北零星短暫陣雨；颱風杜鵑...

客運駕駛缺工能解套？ 交通部放寬延齡駕駛上工時間

疫後汽車運輸業駕駛人力嚴重不足，公路局最新統計，客運大客車駕駛員缺額多達1916人。為幫缺工解套，及滿足通勤尖峰疏運需求，交通部公告修法，擬於尖峰時段放寬延齡駕駛僅能於上午6時至下午6時行駛的規定，預計今年底前應能上路。

王力宏荒謬拿尿壺…陳建州住ICU違規多人探病照曝光 台大怒發聲

「黑人」陳建州身體不適，緊急至台大醫院急診就醫，確診為急性心肌梗塞，接受心導管手術並裝設支架後撿回一命。陳建州貼出一張在加護病房與妻子范范、好友王力宏等人合照，但畫面中共有5人，外界質疑，加護病房一次探視只能放行2人進入...

陪妻檢查竟也確診失智！78歲翁穩定控制10年 醫：失智不等於失去生活

全台失智人口已近40萬人，9月21日為國際失智日。台灣失智症協會失智協會理事長徐文俊表示，患者若及早發現警訊、穩定控制，能大幅減少對生活的影響，社會也應重視失智症患者的生活自立、就業能力，善用失智資源，當大眾對失智有更多認識，才有機會打造共融友善的社會。

流感疫情再升溫 中秋節就醫人次恐破15萬…公費抗病毒藥延長至10月31日

近期秋冬季節交替，呼吸道疾病感染升溫，上周流感門急診就診人次破13萬，疾管署預估中秋節前後會有15至16萬人次感染，因此今宣布延長擴大公費流感抗病毒藥劑使用條件「有類流感症狀，且具流感高傳播族群」適用期限至今年10月31日止。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。