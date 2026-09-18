獨／只撐4個月 基隆-石垣島航線10月起暫停營運

今年5月28日首航基隆到石垣島的定期渡輪YAIMAMARU，原本為每周2班運營，在營運4個多月後，石垣市與商船八重山株式會社決定自10月1日起暫停國際定期渡輪「YAIMAMARU」的營運。

日前日媒就傳出10月起將減為每周一班，不過今官方消息證實，該航線將暫停營運。華岡集團總經理洪郁航表示，今早收到日方消息，目前日方表示只是暫停，不是斷航，預計下周會再向日方詢問未來規劃。

基隆－石垣島定期航班經航港局與我國航商、日本石垣地方政府等多方洽談促成。營運船隻由YaimaMaru（やいま丸）（八重山丸）擔任，是目前營運台灣基隆至日本石垣島航線的客貨輪渡輪，由日本「商船やいま」與台灣華岡集團合作，提供往返兩地的交通服務。

八重山丸公司表示，該航線於2026年5月28日開通,深受廣大旅客的青睞。雖然自同年7月起每週營運兩班往返,但截至2026年9月，貨物裝卸作業尚未全面展開，且包括燃油成本飆升在內的營運成本已超出預期。預計客運需求也將下降。因此，在貨物裝卸問題最終解決之前，必須對整體業務進行重組，以確保航線營運的穩定性和可持續性。