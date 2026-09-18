快訊

獨／多方洽談才促成…只撐4個月 基隆-石垣島航線10月起暫停營運

謝典霖效應！ 台中議員江和樹「連送水都停」曝參選人陷恐慌：怕被抓

正式卸任！巴菲特致股東信稱「歲月不饒人」 波克夏董座將由兒子接班

聽新聞
0:00 / 0:00

末期腎病32%前一年曾住ICU…醫籲導入「這」治療 洗腎王國有機會拚翻身

聯合報／ 記者沈沛育／台北即時報導
健保署署長陳亮妤表示，台灣每年洗腎新發生人數，從2022年開始下滑，慢性腎臟病病程從初期發展至末期的年數也從2016年的1.8年，拉長至2025年的2.9年，顯示近年醫療有效延緩腎病進程，逐漸翻轉台灣洗腎王國的名號。記者沈沛育／攝影
健保署署長陳亮妤表示，台灣每年洗腎新發生人數，從2022年開始下滑，慢性腎臟病病程從初期發展至末期的年數也從2016年的1.8年，拉長至2025年的2.9年，顯示近年醫療有效延緩腎病進程，逐漸翻轉台灣洗腎王國的名號。記者沈沛育／攝影

台灣洗腎人口比例雖長年居高不下，但近年在健保政策與醫療技術進步下已現轉機。健保署署長陳亮妤表示，全台洗腎新發生人數自2022年起逐年下降，顯示慢性腎臟病防治已見成效。醫師指出，若病患在加護病房就能使用連續性血液透析（CRRT）早期介入治療，將有助於恢復腎功能，避免長期洗腎。

健保署署長陳亮妤指出，台灣每年洗腎新發生人數，從2022年開始下滑，洗腎的5年存活率在世界上名列前茅。慢性腎臟病病程從初期發展至末期的年數也從2016年的1.8年，拉長至2025年的2.9年，顯示近年醫療有效延緩腎病進程，逐漸翻轉台灣洗腎王國的名號。

陳亮妤表示，從急性腎損傷早期辨識與治療，到急性腎臟病的追蹤，以及慢性的長期照護鏈，是讓腎損傷病人能夠恢復腎功能，回歸日常生活的關鍵。至2025年為止，健保署已投注2.58億元在連續性血液透析，期望早期介入，可以維持患者長期的腎臟健康。

林口長庚醫院加護腎臟科主任張智翔表示，有32%末期腎臟病患者，在前一年曾住過ICU，可見重症治療過程中，對於腎臟的傷害甚大。每年約有500至800名病人在接受透析治療後，轉為長期洗腎病人。因此，若在ICU能提供患者連續性血液透析治療，將有助於減少長期腎臟疾病，協助病人維持生活品質，減少整體醫療負擔。

張智翔解釋，連續性血液透析最大優勢在於，它能模擬人體腎臟24小時持續運作的生理模式，相較於一般間歇性透析，在4小時內完成原本24至48小時份量的毒素清除與水分調節，連續性透析對病人血壓與體液的影響較為平穩，也因此能降低對腎臟的二次傷害，提高急性腎損傷病人腎功能恢復機會，減少日後需長期洗腎的風險。

張智翔說，CRRT理論上應於加護病房全面使用，但因需要24小時不間斷的設備和照護人力，實務上常因人力吃緊而僅用一般透析取代，現在僅在少數加護病房執行。他期待未來能提高連續性透析健保給付，並搭配數位化發展，透過量化數據掌握病人狀況，減少病人從急性腎損傷轉變為長期洗腎病人的風險，也能減輕台灣洗腎醫療負擔。

洗腎 ICU 健保署

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

腎臟不好腸道也會出問題 避免惡性循環醫師提醒先做好飲食與腸道照護

王力宏荒謬拿尿壺…陳建州住ICU違規多人探病照曝光 台大怒發聲

如廁跌倒就醫竟長4公分腦瘤 北醫附醫精準開顱為她保留30年長髮

左流右新10月開打！網熱議「副作用、癌症」 黃立民：mRNA不改變DNA

相關新聞

獨／只撐4個月 基隆-石垣島航線10月起暫停營運

今年5月28日首航基隆到石垣島的定期渡輪YAIMAMARU，原本為每周2班運營，在營運4個多月後，石垣市與商船八重山株式會社決定自10月1日起暫停國際定期渡輪「YAIMAMARU」的營運。

颱風杜鵑週末北轉 20日水氣增桃園以北零星短暫陣雨

氣象署表示，明天迎風面有零星短暫陣雨，午後南部平地及中部以北山區有零星雨，20日水氣增加，桃園以北零星短暫陣雨；颱風杜鵑...

客運駕駛缺工能解套？ 交通部放寬延齡駕駛上工時間

疫後汽車運輸業駕駛人力嚴重不足，公路局最新統計，客運大客車駕駛員缺額多達1916人。為幫缺工解套，及滿足通勤尖峰疏運需求，交通部公告修法，擬於尖峰時段放寬延齡駕駛僅能於上午6時至下午6時行駛的規定，預計今年底前應能上路。

王力宏荒謬拿尿壺…陳建州住ICU違規多人探病照曝光 台大怒發聲

「黑人」陳建州身體不適，緊急至台大醫院急診就醫，確診為急性心肌梗塞，接受心導管手術並裝設支架後撿回一命。陳建州貼出一張在加護病房與妻子范范、好友王力宏等人合照，但畫面中共有5人，外界質疑，加護病房一次探視只能放行2人進入...

陪妻檢查竟也確診失智！78歲翁穩定控制10年 醫：失智不等於失去生活

全台失智人口已近40萬人，9月21日為國際失智日。台灣失智症協會失智協會理事長徐文俊表示，患者若及早發現警訊、穩定控制，能大幅減少對生活的影響，社會也應重視失智症患者的生活自立、就業能力，善用失智資源，當大眾對失智有更多認識，才有機會打造共融友善的社會。

流感疫情再升溫 中秋節就醫人次恐破15萬…公費抗病毒藥延長至10月31日

近期秋冬季節交替，呼吸道疾病感染升溫，上周流感門急診就診人次破13萬，疾管署預估中秋節前後會有15至16萬人次感染，因此今宣布延長擴大公費流感抗病毒藥劑使用條件「有類流感症狀，且具流感高傳播族群」適用期限至今年10月31日止。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。