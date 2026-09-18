末期腎病32%前一年曾住ICU…醫籲導入「這」治療 洗腎王國有機會拚翻身

台灣洗腎人口比例雖長年居高不下，但近年在健保政策與醫療技術進步下已現轉機。健保署署長陳亮妤表示，全台洗腎新發生人數自2022年起逐年下降，顯示慢性腎臟病防治已見成效。醫師指出，若病患在加護病房就能使用連續性血液透析（CRRT）早期介入治療，將有助於恢復腎功能，避免長期洗腎。

健保署署長陳亮妤指出，台灣每年洗腎新發生人數，從2022年開始下滑，洗腎的5年存活率在世界上名列前茅。慢性腎臟病病程從初期發展至末期的年數也從2016年的1.8年，拉長至2025年的2.9年，顯示近年醫療有效延緩腎病進程，逐漸翻轉台灣洗腎王國的名號。

陳亮妤表示，從急性腎損傷早期辨識與治療，到急性腎臟病的追蹤，以及慢性的長期照護鏈，是讓腎損傷病人能夠恢復腎功能，回歸日常生活的關鍵。至2025年為止，健保署已投注2.58億元在連續性血液透析，期望早期介入，可以維持患者長期的腎臟健康。

林口長庚醫院加護腎臟科主任張智翔表示，有32%末期腎臟病患者，在前一年曾住過ICU，可見重症治療過程中，對於腎臟的傷害甚大。每年約有500至800名病人在接受透析治療後，轉為長期洗腎病人。因此，若在ICU能提供患者連續性血液透析治療，將有助於減少長期腎臟疾病，協助病人維持生活品質，減少整體醫療負擔。

張智翔解釋，連續性血液透析最大優勢在於，它能模擬人體腎臟24小時持續運作的生理模式，相較於一般間歇性透析，在4小時內完成原本24至48小時份量的毒素清除與水分調節，連續性透析對病人血壓與體液的影響較為平穩，也因此能降低對腎臟的二次傷害，提高急性腎損傷病人腎功能恢復機會，減少日後需長期洗腎的風險。

張智翔說，CRRT理論上應於加護病房全面使用，但因需要24小時不間斷的設備和照護人力，實務上常因人力吃緊而僅用一般透析取代，現在僅在少數加護病房執行。他期待未來能提高連續性透析健保給付，並搭配數位化發展，透過量化數據掌握病人狀況，減少病人從急性腎損傷轉變為長期洗腎病人的風險，也能減輕台灣洗腎醫療負擔。