如廁跌倒就醫竟長4公分腦瘤 北醫附醫精準開顱為她保留30年長髮

40多歲陳小姐日前如廁時突然跌倒，原以為沒事，一覺醒來卻發現連手機都拿不住，頻繁落地上，且左手、左腳癱軟無力，緊急送至北醫附醫後，檢出右腦有約4公分腫瘤，該院神經外科團隊實施為創開顱手術為其切除腫瘤，且為保留她留了30多年的長髮，醫師沿著髮際線進行手術，將傷口藏於頭髮中，連親友都沒發現她剛經歷大手術。

陳小姐指出，送醫前一天她感覺身體不太平衡，上廁所時還不慎跌倒，但並未多想，不料隔日一早症狀加劇，手中拿的東西頻頻掉落，左半邊身體也逐漸使不上力，她懷疑自己突然中風，緊急趕往北醫附醫就診。北醫附醫神經外科主治醫師關艾琛指出，經腦部核磁共振（MRI）檢查，發現右腦有一顆約4公分腫瘤，且伴隨出血症狀，嚴重壓迫運動皮質區神經，若持續出血恐導致左側偏癱。

關艾琛為陳小姐進行為創開顱手術切除腫瘤，全程不到4小時就完成手術，且出血量極少，醫療團隊設法將腦神經損傷降至最低，手術隔日陳小姐原先癱軟無力的左手、左腳已可重新抬起，且一周後順利出院，再隔2週回診時，手腳功能已全數恢復，後續病理檢查確認腫瘤為良性，且醫療團隊在兼顧手術安全、醫師視野情況下，沿著髮際線下刀，手術痕跡隱藏髮絲間，保留她原先的一頭長髮。

關艾琛指出，腦部手術首要目標是安全移除病灶、保護神經功能，而隨手術技術進步，治療目標也不再只是「把腫瘤拿掉」，更希望在安全完整切除病灶的同時，盡可能降低手術對病人身體與日常生活的影響。包括術後疼痛、疤痕與外觀改變，以及能否儘快恢復工作、家庭與社交生活，都是治療過程中需要一併考量的面向，盼望減少手術留下的痕跡，讓病人能以最接近原本的樣子生活。

關艾琛提醒，腦腫瘤的症狀會因生長位置而有所不同，若出現步態不穩、肢體協調異常、單側手腳無力、拿東西頻繁掉落等類似腦中風症狀或個性變化、行為異常等精神相關症狀，不宜自行觀察等待，應儘速就醫檢查，及早釐清原因，以免延誤治療。