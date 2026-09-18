2026南國漫讀節國際大師10月登場！萬城目學、妹島和世初登陸屏東　探索「南國的玩美日常」

全台最具話題性的藝文盛事「2026南國漫讀節」邁入第八屆，今年以「南國的玩美日常」為主題，廣邀國內外文化名人齊聚屏東。延續8月開幕與9月豐富的在地對談後，10月初將迎來最受矚目的國際大師黃金陣容！重磅邀請到日本直木賞魔幻寫實作家萬城目學，以及普立茲克建築獎得主妹島和世親臨現場開講，將閱讀、故事敘事與空間美學推升至國際視角，不僅作為屏東縣立美術館落成的重要美學前哨，更提前為2027台灣設計展在屏東蓄積豐富的美學能量。

本次國際雙大師講座精采絕倫。10月4日（日）11:00-12:30於屏東縣立圖書館總館5樓演講廳，享譽國際的日本作家萬城目學將親自現身，主講《在城市裡設計非日常——萬城目世界的誕生方式》。適逢出道二十周年，萬城目學將分享他如何在看似平凡的城市風景中，讓日常與非日常悄然相遇，解密其筆下充滿奇想與幽默的「萬城目世界」創作祕密與最新思考。

10月9日13:00-14:30則移師至恆春文化中心劇場館4樓視聽室，由普立茲克建築獎得主妹島和世壓軸主講《建築與環境：妹島和世的空間哲學》。妹島和世將分享她以開放、通透與流動的空間語言，重新想像建築與自然環境共生的可能，解析光線、動線與自然如何形塑新的生活節奏，並回應地方特質打造具感受力的公共空間。

10月初還有一連串精彩的質感講座接力舉行。10月3日（六）11:00-12:30於屏東總圖3樓大階梯，由作家姜泰宇（敷米漿）帶來《走過低潮與重生：創作者的自我重塑之路》，分享面對人生低潮與選擇時，如何從生活經驗中重新理解創作意義，重拾持續書寫的勇氣；同日13:00-14:30於屏東總圖3樓大階梯，知名設計師廖小子主講《台灣街頭的設計符號》，解析如何從檳榔攤、宮廟色彩與街頭招牌等草根元素中汲取靈感，轉化為具備國際視野的「台式」設計語言。

同日15:00-16:30在屏東總圖3樓大階梯，出版台語詩集《日花閃爍》的作家温若喬，以《看見台語的美麗：台語文如何在社群時代被重新閱讀》，將與讀者分享台語文如何透過內容設計，在社群中被重新閱讀、重新聽見，也讓更多人願意停下來接近母語。

10月3日於屏東總圖3樓大階梯，由作家姜泰宇（敷米漿，左起）、設計師廖小子、作家温若喬接力分享。圖／講者提供

10月4日15:00-16:30於屏東總圖5樓演講廳，則由知名財經作家夏韻芬主講《南國的玩美日常：從投資理財到投資人生》，從敏銳的財經洞察與樂活人生體悟出發，分享如何透過理財與人生規劃為生活注入美學底氣，策畫出專屬於南國的優雅日常。

10月4日在屏東總圖5樓演講廳，邀請夏韻芬（左圖）分享；10月9日在恆春文化中心劇場館4樓視聽室，由溫士凱分享。圖／講者提供

10月9日（五）15:00-16:30於恆春文化中心劇場館4樓視聽室，在妹島和世講座之後，由知名作家溫士凱接棒帶來《下半場，為自己而活》，分享他如何將鏡頭與文字對準風景裡的人文脈絡，從市場攤販與客庄故事中捕捉最動人的人情證據。

2026南國漫讀節系列講座即日起於 ACCUPASS 平台開放10～11月場次線上報名。由於國際名家場次名額極為有限且備受關注，歡迎喜愛文學、設計、建築與生活美學的民眾把握機會預約，一同走進屏東，體驗這場集結國際視野與在地風土的玩美盛宴。

報名請上 https://www.accupass.com/event/2605250915501056871730