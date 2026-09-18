台鐵3天2起貨物列車出軌 失職人員懲處

台鐵繼15日池上站發生貨物列車出軌後，昨晚屏東-歸來間再傳出軌。台鐵今天說，池上站出軌案為人為疏失，失職人員將記過、主管連帶懲處；另一案原因待查，先降速運轉並派員監視。

針對3天內發生2起貨物列車出軌，台鐵公司透過文字說明，9月15日池上站出軌事故，初步調查係因轉轍工在扳轉轉轍器時未確認落鎖，車輛調移時因震動中途岔開，導致出軌，此出軌事故共影響3列次，每列次15至30分鐘。

台鐵表示，池上站出軌案為人為疏失，已請運務處於一個月內完成所有調車人員轉轍器扳轉確認訓練，並指派各級主管增加調車考核頻率，對失職人員將記過處分，所屬主管均連帶懲處。

至於9月17日屏東-歸來間出軌事故原因，台鐵指出，公司會同鐵道局及運安會調查中，此出軌事故，屏東潮州間改以西正線單線雙向行車。

台鐵表示，屏東-歸來間出軌案於原因尚未查明前，該路段先以限速每小時60公里降級運轉及派員監視方式辦理；與出軌同級車輛立即辦理特別檢查，並將檢查紀錄送交公司確認，未檢查完畢及有異常車輛不得出庫使用，以確保安全。