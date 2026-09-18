設專案辦公室 石崇良：拚臨床試驗6個月內完成、新藥100天內取證

衛福部長石崇良今天出席藥華藥感恩慶祝午宴時指出，為提升我國供藥韌性，規畫於衛福部成立臨床試驗諮議會及專案辦公室，建立一條龍管道加速臨床試驗程序，目標是將臨床試驗完成時間縮短至6個月內，吸引各國新藥在我國進行臨床試驗，另，為鼓勵國產新藥，將推動「信賴審查」，藥華藥第一次申請藥證耗時9個月，目前將以100日為目標，加速取證時間，鼓勵國內新藥研發。

石崇良指出，藥華藥為國內少數投入新藥創新的生技公司，經長期耕耘成功躍上國際舞台，所研發的新藥獲得美國、歐盟藥品許可證，讓台灣新藥研發能力被世界看見，政府立場是希望培養更多類似生技公司，並讓台灣醫療韌性再次提升，至於近期藥華藥與國外藥廠發生的商業糾紛，應循國際法規、應走法律程序處理。

為鼓勵新藥研發，提升藥品韌性，行政院今年核准「國家藥品韌性整備計畫」，由衛福部、經濟部等單位執行。石崇良指出，該計畫有3大關鍵，第一是針對關鍵、基礎藥物，需維持穩定供應，這類藥物主要為過專利期藥物、甚至為老藥，受全球原料藥供給集中化，僅由少數國家提供，導致供應鏈問題，衛福部已盤點關鍵藥品清單因應，目前共列出118項關鍵藥品，包含35種原料藥。

石崇良說，除鼓勵前述關鍵藥品、原料藥在台研發，要提升我國醫藥產業實力，不可忽視新藥研發，政府藉「醫藥生技產業創新條例」、「產發條例」等，對生技業者提出租稅優免，並將再生醫療、數位醫療納入獎勵範圍，健保核價亦採取程序加速措施，業者申請食藥署許可證時，同步啟動健保給付審查，藉此加速健保收載藥品速度。

針對我國首發新藥，健保提供優惠核價，盼刺激生技產業發展，石崇良指出，包括我國首發新藥，國外上市2年內進入台灣取證，或在國外取得許可證逾5年，但在我國為新成分的藥品，均提供健保核價優惠，此外，亦透過成立專責辦公室，推動一條龍臨床試驗流程，加速臨床試驗時間，減少新藥研發成本，盼多方鼓勵業者投入新藥研發。