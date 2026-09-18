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颱風杜鵑週末北轉 20日水氣增桃園以北零星短暫陣雨
氣象署表示，明天迎風面有零星短暫陣雨，午後南部平地及中部以北山區有零星雨，20日水氣增加，桃園以北零星短暫陣雨；颱風杜鵑目前在日本南方海面，往西北方向前進，預計明、後天北轉。
中央氣象署預報員蔡伊其告訴中央社記者，明天與今天天氣類似，大致僅在東北風迎風面有零星短暫陣雨，午後南部平地及其他山區有零星短暫陣雨機會。
20日水氣稍微多一點，蔡伊其指出，在桃園以北有零星短暫陣雨機會；午後南部山區可能會有稍微明顯局部短暫陣雨，至於南部平地及其他山區午後降雨較零星。
蔡伊其表示，9月21日、22日仍是東北風環境，但水氣還是較少，基隆北海岸、宜蘭有零星降雨機會，午後天氣型態則與20日類似。
氣象署指出，23日至25日各地大多為多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有零星短暫陣雨；午後南部山區有局部短暫陣雨，南部地區及中部以北山區有零星短暫陣雨。
氣溫部分，蔡伊其表示，明天白天高溫會較熱，南部近山區平地留意出現攝氏36度高溫，整體西半部高溫約32到35度、東半部約28到31度。
此外，颱風方面，蔡伊其指出，颱風杜鵑目前在日本南方海面，大概在台灣東方2100公里處，仍往西北方向前進，預計明、後天將北轉，朝東北移動；儘管中心未直接登陸，但暴風圈恐仍會對日本有些影響。
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