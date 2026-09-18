客運駕駛缺工能解套？ 交通部放寬延齡駕駛上工時間

疫後汽車運輸業駕駛人力嚴重不足，公路局最新統計，客運大客車駕駛員缺額多達1916人。為幫缺工解套，及滿足通勤尖峰疏運需求，交通部公告修法，擬於尖峰時段放寬延齡駕駛僅能於上午6時至下午6時行駛的規定，預計今年底前應能上路。

客運駕駛缺工問題嚴重，交通部曾於2020年放寬職業駕照規定。年滿65歲職業駕駛，原則需於屆齡後繳回職業駕照，但若前一年沒有受吊扣駕照處分，且體檢合格，並檢附通過認知功能測驗或無患有失智症證明文件，得例外換發效期一年的職業駕照，需每年加註，直到年滿68歲為止。截至今年4月，約有3502名大型車職業駕駛為延齡駕駛。

不過鬆綁職業駕照年齡限制後，仍未能改善尖峰司機量能不足問題。交通部如今再預告修法「道路交通安全規則」，未來公路及國道客運延齡駕駛，在總工時不變的情況下，可不限於上午6時至下午6時間出勤，以利客運業者依實務需求，安排延齡駕駛班表。

交通部舉例，以往部分國道客運尖峰時段恐需司機於凌晨5點出勤，但現行規定將使延齡駕駛難以補充該需求人力。公路局依2025年底統計延齡駕駛人數推估，鬆綁後適用人數約60人左右。

交通部表示，由於法案仍須經後續作業，預估年底前就可上路。