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第七屆唐獎登場 表彰6大得主、傳承尹衍樑精神
第七屆唐獎頒獎典禮下午在台北表演藝術中心盛大舉行，表彰永續發展獎蘇珊•索羅門、生技醫藥獎米歇爾•薩德蘭、卡爾•瓊、史蒂文•羅森伯格、漢學獎葛兆光及法治獎布魯斯•艾克曼等六位得主。除羅森伯格採線上參與外，其餘得主皆親自出席。
本屆為創辦人尹衍樑辭世後首度舉辦典禮，會中播放影片致敬。唐獎教育基金會董事長尹崇堯強調，父親的精神與制度將持續傳承；總召集人翁啟惠指出，得主成就對全球健康、永續與正義深具深遠影響。
索羅門致詞回顧《蒙特婁議定書》修復臭氧層的歷程，期勉人類凝聚科學與政策力量守護地球；羅森伯格則分享開創腫瘤浸潤淋巴球（TIL）免疫療法的成果，見證學術轉化為救命新藥，為全球抗癌帶來希望。
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